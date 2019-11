Podnikatelia môžu žiadať o zvýhodnené úvery až do roku 2021

Foto: deutschebank.ge Foto: deutschebank.ge

Bratislava 5. novembra (TASR) - Malé a stredné podniky sa môžu aj naďalej uchádzať o dostupnejšie úvery z európskej úverovej linky COSME v celkovom objeme 160 miliónov eur. ČSOB sa do tejto úverovej linky zapojila ešte na jeseň 2016. Pozitívna spätná väzba a pretrvávajúci záujem podnikateľov o financovanie prostredníctvom dostupnejších podnikateľských úverov banku motivovali na rozšírenie a predĺženie úverovej linky až do konca roka 2021.Už viac ako 2100 malých podnikateľov na Slovensku využilo možnosť získať dostupnejší podnikateľský úver z európskeho programu COSME, ktorý poskytuje banka. Vďaka tejto podpore tak dosiaľ prefinancovala podnikateľské plány v objeme 82,4 milióna eur. Najviac úverov smerovalo do oblasti služieb (38 %), stavebníctva (17 %) a maloobchodu (15 %). V priemere 9 z 10 žiadateľov (88 %) o úver sú najmenšie podniky do 10 zamestnancov.vysvetľuje Dáša Polláková, manažérka MicroSME segmentu ČSOB.So zvyšovaním dostupnosti týchto úverov pre malé a stredné podniky pomáhajú záručné programy Európskeho investičného fondu (EIF). Nástroje zdieľaného rizika banke umožňujú sčasti uvoľniť úverové podmienky, avšak pri zachovaní obozretnej úverovej politiky. O úver môžu požiadať klienti patriaci do skupiny mikro, malých a stredných podnikov. Podnikateľ si môže vybrať typ produktu v závislosti od jeho aktuálnych potrieb. Ak má záujem o nákup nehnuteľnosti, strojov či zariadení, odporúča banka investičný úver. Ak potrebuje riešiť krátkodobé záležitosti, akými sú napríklad nákup zásob či materiálu, k dispozícii je prevádzkový, kontokorentný úver.