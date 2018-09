Most-Híd chce, aby národnostné súbory boli štátnymi

Na archívnej snímke predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 29. septembra (TASR) - Národnostné divadlá - Divadlo Romathan (Prešov), Divadlo Thália Színház (Košice), Divadlo Alexandra Duchnoviča (Prešov), Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház a národnostná hudobná inštitúcia Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS, Prešov) by mali prejsť do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Mali by teda byť štátnymi divadlami a štátnou hudobnou inštitúciou. Navrhujú to poslanci Mosta-Híd v novele zákona o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, ktorú predložili na októbrovú schôdzu.upozorňujú vládni poslanci z Mosta-Híd. Činnosť súborov je teda podľa bugárovcov porovnateľná s činnosťou Štátnej filharmónie v Košiciach, Štátneho komorného orchestra v Žiline a Štátnej opery v Banskej Bystrici, ktoré sú organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry." zdôrazňuje Most-Híd, ktorý teda z týchto súborov chce urobiť štátne divadlá a štátnu hudobnú inštitúciu.vysvetľujú poslanci Mosta-Híd.Pozdvihnutie národnostných umeleckých súborov na úroveň organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bude mať podľa nich aj kladný medzinárodný a bilaterálny kontext.dopĺňajú.