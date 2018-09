Slovensko by mohlo prijať sýrske siroty, pripúšťa P. Pellegrini

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. septembra (TASR) - Slovensko by mohlo prijať sýrske siroty, ktoré sú umiestnené v Grécku. Pripustil to predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Zdôraznil, že ešte sa o tom nerozhodlo, o možnostiach bude diskutovať aj s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom (nom. Smeru-SD).povedal premiér. Slovensko podľa neho nebude nesolidárne. V prípade potreby by sa podľa premiéra vedelo postarať o tieto siroty. "zdôraznil premiér s tým, že treba čas na posúdenie možností a kapacít.Pellegrini v diskusii RTVS Sobotné dialógy zároveň opakovane odmietol povinné kvóty." vyhlásil. O tom, koho Slovensko prijme, si rozhodne podľa premiéra samo. Dodal, že by sme mohli podať pomocnú ruku napríklad Talianom a v zariadení v Gabčíkove sa dočasne postarať o utečencov.Premiér sa dotkol aj kauzy Skripaľ a pribúdajúcich informácií. Slovensko podľa neho reagovalo adekvátne, keď stiahlo svojho veľvyslanca z Moskvy domov. "," zopakoval v reakcii na otázku o možnom vyhostení ruských diplomatov. "" uviedol Pellegrini s tým, že nemá oficiálne dôkazy a dokumenty.Zdôraznil, že Slovensko má svoju suverénnu zahraničnú politiku, na jej čele je skúsený diplomat a ten podľa Pellegriniho vie dobre zvážiť, čo by Slovensko malo urobiť.uzavrel.