Most-Híd chce posilniť dlhodobú zdravotnú starostlivosť

Bratislava 12. decembra (TASR) - Rozšírenie štipendijného programu pre študentov v zdravotníctve, poriadok v poplatkoch či zlepšenie dlhodobej starostlivosti sú priority, ktoré sú pre koaličný Most-Híd zásadné pri zlepšení fungovania slovenského zdravotníctva. Podľa predsedu poslaneckého klubu strany Tibora Bastrnáka je dôležité začať aj reformu nemocníc, tzv. stratifikáciu.Základom podľa Bastrnáka je, aby sa vychovalo viac zdravotníckeho personálu, ktorého je na Slovensku nedostatok.povedal na štvrtkovom tlačovom brífingu.V súčasnosti podľa poslanca funguje štipendijný program na stredných školách patriacich pod ministerstvo zdravotníctva. Podľa Mosta-Híd by sa mal rozšíriť aj na ďalšie stredné školy a vysoké školy pre študentov medicíny.priblížil.Keďže obyvateľstvo na Slovensku starne, je podľa Bastrnáka potrebné posilniť aj následnú, respektíve dlhodobú starostlivosť, čiže zabezpečiť dostatok lôžok pre takýto typ starostlivosti.Podľa strany je tiež potrebné reformovať tzv. prvý kontakt, čiže fungovanie obvodných lekárov a pediatrov a ich postavenie.V oblasti nemocničnej liečby Most-Híd podporoval zavedenie stratifikácie. Bastrnák si myslí, že stratifikácia bola nastavená dobre, aj keď potrebovala doladiť v niektorých oblastiach, napríklad dojazdové časy do nemocníc, ktoré sa mu zdajú krátke.Pacient musí podľa strany vedieť, na čo má nárok a kedy to dostane. Chceli by preto tiež posilniť postavenie zdravotných poisťovní. S tým súvisí aj poriadok v poplatkoch, teda ich rozsah a výška. Podľa Mosta-Híd je potrebné lepšie stanoviť, za čo sa má doplácať a koľko to bude stáť.