Javorčík: Decembrový summit nebude v znamení uzatvárania dohôd

Na snímke Peter Javorčík. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Brusel 12. decembra (TASR) - Od dvojdňového decembrového summitu Európskej únie sa očakáva, že niektoré veci posunie ďalej, nebude to však stretnutie, kde sa podarí "rozrobené" veci uzatvoriť. Uviedol to vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík s odkazom na zasadnutie Európskej rady, ktoré začne vo štvrtok popoludní a malo by sa skončiť o deň neskôr.Javorčík pripomenul, že ide o prvý summit pod vedením bývalého belgického premiéra Charlesa Michela a podľa jeho slov platí, že rokovania hláv vlád a štátov EÚ nevyústia do uzavretia takých dôležitých tém, akou je konečná podoba dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 - 2027 alebo spoločný postup pre dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.Lídri EÚ sa budú venovať finančnej perspektíve v zmysle dokumentov a návrhov, ktoré pripravilo fínske predsedníctvo v Rade EÚ. "," uviedol Javorčík. Vyjadril nádej, že debaty lídrov aspoň vytvoria predpolie na to, aby sa začiatkom budúceho roka priblížili k dohode o viacročnom finančnom rámci. Lebo je v záujme všetkých, aby sa nové programové obdobie začalo načas a bolo možné využívať európske fondy.Podľa kuloárnych informácií by sa mal začiatkom februára konať mimoriadny summit k dlhodobému rozpočtu EÚ, čo lídri budú môcť využiť aj na dohodu týkajúcu sa klimatických cieľov.Javorčík konštatoval, že premiéri a prezidenti budú na summite debatovať o tom, či si dokážu stanoviť spoločný cieľ o klimatickej neutralite, keďže aj pri tejto téme sú pozície členských krajín rôzne." vysvetlil veľvyslanec pri EÚ. A dodal, že prechod na bezuhlíkové hospodárstvo, čo je stredobodom klimatických ambícií EÚ, bude stáť veľa peňazí.Javorčík zároveň priznal, že kým nie je známa výška dlhodobého rozpočtu EÚ, je oveľa ťažšie lídrom sa dohodnúť na klimatických cieľoch. Okrem toho krajiny EÚ čakajú aj na konkretizáciu krokov Európskej komisie, ktorá v stredu predstavila svoj Európsky ekologický dohovor, ale musí ešte spresniť, ako bude fungovať napríklad fond pre spravodlivú tranzíciu, ktorý má mať k dispozícii až 100 miliárd eur.Český premiér Andrej Babiš pred odchodom do Bruselu naznačil, že na summite bude presadzovať uznanie jadrovej energie za čistý, bezemisný zdroj, vďaka čomu by ČR mala nárok na klimatické investície. Podľa Českého rozhlasu chce Babiš záruky, že ostatné členské štáty, predovšetkým susedné Rakúsko, nebudú blokovať plánovanú výstavbu nových jadrových blokov v Dukovanoch a Temelíne. "", povedal Babiš novinárom pred odletom do Bruselu. Zdôraznil, že ČR chce dosiahnuť klimatickú neutralitu a perspektívne uzavrieť uhoľné elektrárne. Podľa tlačovej agentúry APA sú Rakúsko a Luxembursko pripravené zablokovať na summite uznesenie, ktoré by umožnilo členským krajinám čerpať finančnú podporu z fondov EÚ na stavbu jadrových elektrární.Brexit bude témou diskusií lídrov v druhý deň summitu, keď už budú známe výsledky predčasných volieb v Spojenom kráľovstve. Javorčík upozornil, že pre účastníkov summitu je momentálne kľúčová otázka ako nastoliť budúce vzťahy, a najmä tie obchodné, so Spojeným kráľovstvom po tom, ako Úniu koncom januára opustí.(spravodajca TASR