Most-Híd: Je neprípustné, aby poslanci NR SR navštevovali Krym

Na snímke podpredseda NR SR Béla Bugár (Most-Híd). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júla (TASR) - Koaličná strana Most-Híd je proti tomu, aby poslanci Národnej rady (NR) SR navštevovali Ruskom anektovaný Krym. Bugárovci to uviedli na sociálnej sieti s tým, že je to neprípustné." dodal Most-Híd.Bugárovci tak reagovali na zámer niektorých poslancov NR SR na čele s Petrom Marčekom (nezaradený), ktorí sa na prelome júla a augusta chystajú Krym navštíviť. Tento ich zámer najskôr kritizoval ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Jurij Muška. Vyhlásil že naši poslanci týmto krokom porušia ukrajinské zákony.vyjadril sa Muška, ktorý napísal slovenským politickým stranám list, aby svojich poslancov od takýchto krokov odhovorili.Na jeho slová reagoval predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), ktorý Mušku vyzval, aby sa nevyjadroval k súkromným cestám poslancov.povedal Danko na adresu veľvyslanca.Podobne aj slovenské ministerstvo zahraničných vecí požiadalo Mušku, aby na tlmočenie svojich postojov uprednostňoval obvyklú diplomatickú komunikáciu pred verejnými vyhláseniami.povedal hovorca rezortu Peter Susko.Marček zatiaľ nechce prezradiť, ktorí z poslancov koalície s ním idú. Odletieť majú 31. júla do Moskvy a následne 1. augusta na Krym. Vrátiť sa plánujú 4. augusta.Marček pripomína, že Krym sa k Rusku pripojil na základe referenda.tvrdí Marček, ktorý si myslí, že ľudské práva nie sú porušované na Kryme, ale práve na Ukrajine.Oficiálny postoj Slovenska je, že anexia Krymu bola porušením medzinárodného práva. Marček si to však nemyslí.povedal. Ak dostane zákaz vstupu na Ukrajinu, bude ho to mrzieť.dodal.