Španielsko zachránilo v Stredozemnom mori 450 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 20. júla (TASR) - Španielska námorná záchranná služba v piatok oznámila, že zachránila 450 migrantov, ktorí sa pokúšali dostať zo severu Afriky do Európy cez Stredozemné more. Podľa španielskych záchranárov tak bol piatok jedným z najvyťaženejších dní, aké doteraz v júli zažili, informovala agentúra AP.Celkovo 294 migrantov sa podľa záchranárov snažilo na 17 člnoch preplávať cez Gibraltársky prieliv. Dva ďalšie člny, ktoré sa mali taktiež plaviť v zmienenej oblasti, záchranári doposiaľ neobjavili, počet zachránených migrantov tak do večera ešte môže porásť.Ďalšie záchranné operácie sa v piatok uskutočnili vo východnej oblasti Stredozemného mora známej ako Alboránske more. Tam zachránila španielska služba z troch člnov 156 migrantov vrátane 30 žien a šiestich detí.Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) pred časom informovala, že od začiatku tohto roka do 15. júla prišlo na španielske pobrežie 18.016 migrantov.