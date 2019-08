Most-Híd na Republikovej rade hovorí aj o spolupráci s SMK

Na archívnej snímke predseda strany MOST-HÍD Béla Bugár. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 26. augusta (TASR) - Vedenie koaličnej strany Most-Híd hovorí o spolupráci s SMK. Téme sa venuje na pondelkovej Republikovej rade v centrále strany.Politické strany začali rokovania o prípadnej predvolebnej či povolebnej spolupráci v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Tie by mohli byť 29. februára 2020.SMK sa v pondelok dohodla na podmienkach, za ktorých je ochotná s Mostom-Híd spolupracovať. Ak predseda Mosta-Híd Béla Bugár nebude na spoločnej kandidačnej listine, predseda SMK a ďalší dvaja predstavitelia sú tiež ochotní odstúpiť z kandidátky. Pre TASR to uviedol tlačový tajomník SMK Róbert Králik.Strany o možnej koalícii do budúcoročných parlamentných volieb rokovali ešte minulý týždeň. Most-Híd sa už dohodol napríklad s Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou (MKDA-MKDSZ), že do volieb pôjdu spoločne.Vládna strana rokovala aj s mimoparlamentnou stranou Maďarské fórum, Šancou, Rómskou iniciatívou Slovenska a Slovenskou konzervatívnou stranou.