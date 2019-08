SMK: Ak Bugár nebude na kandidátke, nemusí byť na nej ani náš líder

Na archívnej snímke predseda Most-Híd Béla Bugár. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Bratislava 26. augusta (TASR) - Ak predseda Mosta-Híd Béla Bugár nebude na spoločnej kandidačnej listine s mimoparlamentnou SMK, predseda SMK a ďalší dvaja predstavitelia sú tiež ochotní odstúpiť z kandidátky. Pre TASR to uviedol tlačový tajomník SMK Róbert Králik po pondelkovom rokovaní predsedníctva strany. Strany o možnej koalícii do budúcoročných parlamentných volieb rokovali ešte minulý týždeň.Podľa Králika SMK požadovalo, aby ani jeden z lídrov oboch strán neviedol kandidátku, na čo Bugár reagoval, že na nej ani nemusí byť.povedal pre TASR Králik s tým, že Csáky sa ešte ani nerozhodol, či kandidovať.SMK sa tiež na svojom pondelkovom predsedníctve uznieslo na tom, že bude trvať na obsadení miest na kandidačnej listine prípadnej koalície v podiele 50 na 50. Nesúhlasí s podielom 70 ku 30, ako to podľa Králika navrhoval Most-Híd.Republiková rada Mosta-Híd bude rokovať v pondelok podvečer. Rokovania s SMK o možnej koalícii chcú uzavrieť do konca augusta.Most-Híd už minulý týždeň avizoval, že do volieb pôjde spoločne s mimoparlamentnou Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou (MKDA-MKDSZ). Vládny Most-Híd už dávnejšie rokoval aj s mimoparlamentnou stranou Maďarské fórum, Šancou, Rómskou iniciatívou Slovenska a Slovenskou konzervatívnou stranou.