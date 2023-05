Most-Híd nebude súčasťou Aliancie, Gyimesi transplantoval do maďarskej politiky Matovičov vulgárny bulvár

Prázdne sľuby a prekrúcanie faktov

Zmena názvu

Aliancia je jedinečnou príležitosťou

12.5.2023 (SITA.sk) - Platforma Most-Híd nemôže a ani nebude súčasťou Aliancie , za ktorú v nadchádzajúcich parlamentných voľbách bude kandidovať György Gyimesi. Platforma Most-Híd o tom informovala v tlačovej správe s tým, že Aliancia musí túto otázku uzavrieť najneskôr do 15. mája. K tomuto kroku musí podľa nich pristúpiť Strana maďarskej komunity (SMK) formou jasnej deklarácie.„Čokoľvek iné ako jednoznačné vyhlásenie budeme interpretovať ako prejav nedôvery a pretrvávajúcej neistoty, a ak to na základe ich rozhodnutia bude potrebné, vzhľadom na krátky časový rámec, budeme konať," vyhlásil Most-Híd.Platforma Most-Híd stále považuje za svojich najbližších politických partnerov SMK a Spolupatričnosť . Most-Híd chce vo voľbách s týmito dvoma politickými formáciami kandidovať spoločne, na spoločnej kandidátnej listine Aliancie.Platforma Most-Híd súčasne zdôraznila, že v ich strane sa nemôže stať, že by niekto porušil pravidlá, ktoré si spoločne stanovili a nemôže to urobiť ani republikový predseda.„Prázdne sľuby, prekrúcanie faktov, zmena politických postojov na základe prieskumov verejnej mienky, neprístojné znevažovanie sociálnych skupín a politických oponentov je štýl politiky, s ktorým sa nevieme stotožniť. Tento vulgárny politický bulvár priniesol do slovenského verejného života Igor Matovič a György Gyimesi ho transplantoval do maďarského politického priestoru na Slovensku," uviedla platforma s tým, že takouto politikou nie je možné dosahovať výsledky, čo potvrdila odchádzajúca vláda.„Naše regionálne zastúpenie, miestne a župné samosprávy oslabili finančne aj čo sa týka ich právneho postavenia, a z hľadiska národností nesplnili nič ani z programového vyhlásenia vlády Matovičovej ani Hegerovej. Ak táto línia má charakterizovať menšinovú politiku na Slovensku, stane sa nevhodnou pre efektívne zastupovanie záujmov minorít," vyhlásil Most-Híd a dodal, že ich kandidáti na poslancov do Národnej rady SR nebudú s takými politikmi na jednej kandidátnej listine.Most-Híd na znak solidarity so spojencami prijal rozhodnutie, že ak si SMK uvedomí, že je potrebné stranu udržať a nie rozbiť, tak súhlasí so zmenou názvu Maďarský Szövetség - Maďarská Aliancia. Navrhla to platforma SMK a súhlasila aj platforma Spolupatričnosť.Ako platforma Most-Híd uviedla, pre úzke spojenectvo s SMK a Spolupatričnosťou sa rozhodli z dôvodu, že chceli vytvoriť zjednotenú stranu, ktorá by okrem vyhýbania sa extrémom a vďaka svojmu centristickému charakteru ponúkala najlepšiu voľbu predovšetkým Maďarov na Slovensku a súčasne by bola aj zárukou spoľahlivosti a stability.„Dnes, tri roky po posledných parlamentných voľbách, stále veríme, že Aliancia je jedinečnou príležitosťou pre dosiahnutie tohto cieľa," vyhlásila platforma Most-Híd.„Alianciu sme nevytvorili preto, aby sme uvažovali o iných možnostiach. Alianciu považujeme za svoju stranu a našich partnerov za straníckych kolegov, ktorých si vážime," doplnil Most-Híd.„Zároveň potvrdzujeme naše rozhodnutie z 25. marca, že voči dovtedajším členom SMK a Spolupatričnosti nevznesieme žiadne námietky, a urobíme všetko pre to, aby Aliancia dosiahla čo najlepšie volebné výsledky a aby svojich voličov mohli úspešne zastupovať," vyhlásil Most-Híd a uzavrel s tým, že delegáti najvyššieho rozhodovacieho orgánu platformy Most-Híd na svojom zasadnutí vo štvrtok 11. mája schválili aj kandidátov za Most-Híd. Tejto platforme na spoločnej kandidátke pripadá 45 miest.