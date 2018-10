Most-Híd: Nechceme spolitizovanie témy národnostných divadiel

Na snímke predseda politickej strany Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 22. októbra (TASR) - Poslanci koaličnej strany Most-Híd v pondelok stiahli z rokovania parlamentu návrh novely zákona o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti. Chceli ňou presadiť, aby národnostné divadlá prešli do zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry.Svoje rozhodnutie zdôvodnili potrebou diskutovať o téme odborne a zabrániť spolitizovaniu diskusie.informovala hovorkyňa Mostu-Híd Klára Debnár.Tému chcú zaradiť do novej stratégie kultúry národnostných menšín ako jednu z hlavných tém.vysvetlila Debnár s tým, že do tvorby stratégie sú zapojení predstavitelia jednotlivých menšín.Predkladatelia zároveň upozorňujú na fakt, že spomedzi regionálnych divadiel, ktoré sú financované krajmi, práve národnostné divadlá patria medzi tie, ktoré sú najviac podfinancované.dodávajú zákonodarcovia.Skupina poslancov NR SR za Most-Híd pôvodne predložila návrh právnej úpravy na aktuálnu schôdzu parlamentu. Cieľom bolo povýšiť postavenie národnostných divadiel z regionálnych na štátne divadlá a finančne posilniť v súčasnosti vyššími územnými celkami podfinancované organizácie.Do diskusie sa zapojil aj predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD). Upozorňoval, že legislatívny návrh by mohol vyvolať protinávrh na zníženie príjmu z podielových daní pre krajské samosprávy. Za lepšie riešenie ako otvárať otázku zmeny zriaďovateľa považuje dohodu o finančnej pomoci štátu pre národnostné divadlá a ich nadregionálnu pôsobnosť.