Novým generálnym biskupom ECAV bude I. Eľko, potvrdila to Synoda ECAV

Bratislava 22. októbra (TASR) – Novým generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku sa na nasledujúcich šesť rokov stal Ivan Eľko. Do funkcie by mal nastúpiť počas novembra. Súčasný generálny biskup ECAV Miloš Klátik končí v úrade po 12 rokoch. TASR o tom v pondelok informovala tlačová tajomníčka občianskeho združenia Hnutie evanjelických laických pracovníkov Eva Bachletová.V Martine sa uplynulý týždeň (19.-20.10.) uskutočnilo zasadnutie Synody ECAV na Slovensku, ktorá je najvyšším orgánom cirkvi.priblížila Bachletová.Podľa informácií, ktoré TASR poskytla Bachletová, v druhom kole volieb na generálneho biskupa kandidát Ivan Eľko získal 50,3 percenta hlasov, jeho protikandidát Marián Kaňuch 41,07 percenta. Viac ako osem percent hlasov bolo neplatných.priblížila Bachletová.Evanjelici si v prvom kole volieb, ktoré sa uskutočnilo v lete, nezvolili nového generálneho biskupa. Druhé kolo prebiehalo v septembri. Vo voľbách na generálneho biskupa v prvom kole hlasovalo 18.704 voličov. Keďže v prvom kole ani jeden z piatich kandidátov na generálneho biskupa nezískal nadpolovičnú väčšinu, do druhého kola postúpili Eľko a Kaňuch.V prvom kole volieb si evanjelici zvolili nového generálneho dozorcu cirkvi, stať by sa ním mal Ján Brozman, ktorý získal podporu 61,57 percenta hlasujúcich. Keďže nemal vo voľbách protikandidáta, potreboval na zvolenie trojpätinovú väčšinu.