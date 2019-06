Most-Híd: Poslanci budú pri voľbe kandidátov na sudcov ÚS zodpovední

Na snímke NR SR. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 18. júna (TASR) - Poslanci Mosta-Híd budú pri štvrtkovej (20. 6.) voľbe kandidátov na ústavných sudcov postupovať zodpovedne. Budú sa snažiť dosiahnuť dohodu v koalícii tak, aby parlament mohol do prezidentského paláca poslať chýbajúci počet mien. Most-Híd to uviedol vo vyjadrení, ktoré zverejnil po stanovisku prezidentky Zuzany Čaputovej.Hlava štátu vyhlásila, že ústavných sudcov vymenuje vtedy, keď jej parlament pošle chýbajúcich šesť kandidátov. Dodala, že pokiaľ šesticu zvolí parlamentu už vo štvrtok, bude konať okamžite a na budúci týždeň bude Ústavný súd SR plne funkčný.doplnil Most-Híd.Poukazuje, že Čaputová bude mať po zvolení chýbajúcich šiestich ústavných sudcov na stole 15 mien, z ktorých by mala vymenovať polovicu. Podľa Mosta-Híd to znamená, že môžeme čeliť ďalšiemu problému.Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mal prezident SR vymenovať deviatich sudcov. Plný počet kandidátov sa nepodarilo dosiaľ zvoliť. Nateraz parlament spolu vybral 12 kandidátov, do plného počtu 18 chýbajú ešte šiesti. Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak v súčasnosti sedem z trinástich sudcov.Poslanci budú chýbajúcich kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR vyberať na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu. Voľba sa má konať vo štvrtok 20. júna.