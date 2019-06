Štáty a producenti ropy budú možno o znižovaní ťažby rozhodovať v júli

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 18. júna (TASR) - Štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom možno odložia kľúčovú schôdzku o budúcej ťažobnej politike takmer na polovicu júla. Uviedli to zdroje z ropného kartelu.Podľa zdrojov zástupcovia skupiny známej ako OPEC+, teda štátov OPEC a producentov mimo ropného kartelu na čele s Ruskou federáciou, diskutujú o možnosti, že by sa schôdzka, na ktorej sa má rozhodnúť, či budú pokračovať v programe znižovania ťažby, konala vo Viedni až počas 10. - 12. júla. To je termín, ktorý navrhuje Irán.Teherán najskôr trval na pôvodnom termíne konania sa schôdzky 25. - 26. júna, ten však viacerí producenti tlačili na začiatok júla s cieľom počkať na samit G20 v Osake. Ten sa koná 28. - 29. júna. So začiatkom júla má však problém Irán, a tak rozhodnutie o prípadnom pokračovaní programu redukcie ťažby padne podľa všetkého zhruba v polovici budúceho mesiaca.