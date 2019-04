Most-Híd: Prezident vrátením zákona prispieva k zvyšovaniu emócií

Na snímke predseda strany Most-Híd Béla Bugár (vpravo) a poslanec Európskeho parlamentu za stranu Most - Híd József Nagy. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 11. apríla (TASR) - Koaličný Most-Híd kritizuje prezidenta SR Andreja Kisku za to, že vetoval zákon o štátnych symboloch ako celok.uviedol Most-Híd vo svojom stanovisku.Most-Híd mrzí, že Kiska napriek svojmu verejnému vyjadreniu o svojej nestrannosti až do konca vykonávania prezidentského mandátu svojmi rozhodnutiami pripravuje pôdu pre vznik svojej politickej strany.doplnil Most-Híd v reakcii na vetovanie zákona. Strana bude o ďalšom postupe diskutovať s koaličnými partnermi.Kiska vrátil novelu Národnej rade SR na opätovné prerokovanie ako celok. Ustanovenia zákona považuje za rozporné s princípom právnej istoty a teda aj s princípom právneho štátu. Keďže prezident vrátil novelu ako celok, parlament ju buď schváli v pôvodnom znení, alebo neprejde. Poslanci v nej nemôžu robiť zmeny.Právna norma podľa jej kritikov zakazuje prehranie a spievanie hymny iného štátu na verejných podujatiach, ak na podujatí nie je prítomná oficiálna delegácia daného štátu. Predseda NR SR a SNS Andrej Danko tvrdí, že nikto nezakazuje spievanie cudzej hymny, ale je pripravený rokovať o kompromisnej úprave. Prezidenta o vrátenie zákona požiadali okrem iných aj Danko a predseda Mosta-Híd Béla Bugár. Zákon má parlament prerokovať na májovej schôdzi.Novelu zákona o štátnych symboloch predložila do parlamentu SNS ako reakciu na nové logo na dresoch hokejovej reprezentácie. Právnou normou chcela strana viac chrániť štátne symboly. Do právnej normy sa tak dostali nové pojmyči. A tiež sa upravila otázka štátnej hymny.