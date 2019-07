Most-Híd: Privítali by sme liberálne strany na jednej kandidátke

Na archívnej snímke predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 17. júla (TASR) - Vládna strana Most-Híd by privítala, keby liberálne strany našli vyhovujúci model a išli do najbližších volieb na jednej kandidačnej listine. V reakcii na ponuku SaS to pre TASR uviedla hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. SaS uviedla, že by privítala, keby sa maďarské strany spojili na jednu kandidátku, prípadne im ponúka miesta na svojej listine.V prípade, že sa politikom liberálneho prúdu nepodarí nájsť dohodu, strana Most-Híd si vie predstaviť aj iné riešenie.reagoval podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz.Mimoparlamentná SMK vníma ponuku SaS pozitívne, avšak v záujme vytvorenia maďarskej jednoty na Slovensku rokuje s ostatnými maďarskými stranami o budúcej spolupráci.odkázala tlačová tajomníčka strany Helena Fialová.Líder mimoparlamentného Maďarského fóra Zsolt Simon uviedol, že kandidáti strany nebudú na kandidačnej listine SaS ani žiadnej slovenskej strany.reagoval Simon.