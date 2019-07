Nemecká vláda schválila zákon o povinnom očkovaní proti osýpkam

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Berlín 17. júla (TASR) - Nemecká vláda schválila v stredu návrh zákona o povinnom očkovaní proti osýpkam. Očkovacia povinnosť bude zavedená postupne od budúceho roka, cieľom je zastaviť opätovné šírenie tohto vysoko nákazlivého vírusového ochorenia, informovali agentúry DPA a AFP.Od marca 2020 budú musieť v Nemecku rodičia pred prijatím svojich detí do materskej škôlky alebo školy preukázať, že sú zaočkované. Vakcinácia bude povinná tiež pre pracovníkov školských, zdravotníckych i ďalších zariadení určených aj pre deti, vrátane napríklad ubytovní pre utečencov, i pre opatrovateľky detí.Deti a zamestnanci, ktorí v čase vstupu zákona do platnosti v marci budúceho roka už budú v škôlke, škole alebo inom zo spomenutých zariadení, musia očkovanie preukázať najneskôr do 31. júla 2021.Za porušenie zákona budú hroziť pokuty do 2500 eur.Zákon teraz putuje do nemeckého parlamentu, kde sa očakáva jeho prijatie vzhľadom na koaličnú väčšinu.povedal v stredu minister zdravotníctva Jens Spahn. V rozhovore pre noviny Bild am Sonntag predtým zdôraznil, že kto nedá zaočkovať seba alebo svoje deti, neohrozuje tým len seba, ale aj ďalších ľudí.Nemecká asociácia detských lekárov už dlho požaduje povinné očkovanie detí proti osýpkam i viacerým ďalším chorobám.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala, že celosvetové úsilie o zvýšenie imunizácie voči smrteľným ochoreniam stagnuje.Minulý rok bolo na celom svete evidovaných 350.000 prípadov osýpok, čo je viac než dvojnásobok oproti roku 2017. Ich počet sa v prvom štvrťroku 2019 zvýšil oproti rovnakému obdobiu vlaňajška dokonca štvornásobne, vyplýva z údajov WHO.V Nemecku vlani zaznamenali 543 prípadov osýpok, pričom v prvých mesiacoch tohto roka ich hlásili už viac ako 400.Osýpky patria k najnákazlivejším ochoreniam a rýchlo sa šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými ľuďmi — stačí kýchnutie či zakašľanie. Spôsobujú časté komplikácie, ako sú zápaly priedušiek, pľúc i centrálneho nervového systému, ktoré môžu byť aj smrteľné. Najúčinnejším preventívnym opatrením proti nim je očkovanie.