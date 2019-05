Most-Híd: Rozhodnutie voličov rešpektujeme

Na archívnej snímke predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 26. mája (TASR) – Rozhodnutie voličov parlamentná strana Most-Híd rešpektuje. Strana to uviedla na svojom profile na sociálnej sieti v reakcii na neoficiálne výsledky eurovolieb, podľa ktorých by nemala získať ani päť percent hlasov. Zároveň Most-Híd uviedol, že pokračuje na domácej pôde v prospech Slovenska aj Európskej únie.uvádza sa vo vyjadrení strany. Svoj názor podľa Mosta-Híd nevyjadrili apripomenula strana s tým, že Nagy už nedostal ďalší mandát na to, aby mohol pokračovať v práci v oblasti ochrany práv menšín.Voľby do Európskeho parlamentu (EP) by mala vyhrať koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu. V europarlamente by mali sedieť aj poslanci Smeru-SD, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych odhadov politických strán po sčítaní všetkých okrskov. Parlamentné SNS, Most-Híd a Sme rodina by nemali dosiahnuť ani päť percent.