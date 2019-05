Poslanci ĽSNS budú v EP izolovaní, tvrdia M.Šimečka a M.Beňová

Na archívnej snímke eurposlankyňa Monika Beňová. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 26. mája (TASR) - Poslanci ĽSNS budú v Európskom parlamente (EP) izolovaní. Skonštatovali to kandidáti Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska (PS) a Monika Beňová zo Smeru-SD v súvislosti s neoficiálnymi výsledkami eurovolieb v nedeľnej relácii TV Markíza Na telo s Michalom Kovačičom. Podľa nich je málo pravdepodobné, že bude ĽSNS v Európskom parlamente rozhodovať, pretože nebude súčasťou väčšej frakcie.povedala na adresu ĽSNS Beňová. Myslí si, že ich ambíciou nie je ponúkať riešenia, ale z EÚ vystúpiť.dodala.doplnil Šimečka. Spoluúčasť s ĽSNS vo frakcii odmietol.V súvislosti so spoluprácou v Európskom parlamente Beňová uviedla, že chce pokračovať v pravidelných stretnutiach slovenských poslancov. Hovoriť by na nich mali o aktuálnych témach a riešeniach. Vysvetlila, že v Európskom parlamente sa nezvádzajú boje ako v slovenskom a spolupráca je založená na kompromisoch. ĽSNS však podľa svojich slov pozývať nebude.Šimečka reagoval tým, že primárnym spojencom koalície PS a Spolu je frakcia ALDE. Spoluprácu s ostatnými slovenskými poslancami, okrem ĽSNS, nevylúčil. Zdôraznil však, že v Národnej rade (NR) SR odmietajú spoluprácu so Smerom-SD.Predbežné výsledky eurovolieb považuje Beňová za výkričník pre Smer-SD. Je podľa nej potrebné vyriešiť to, prečo jeho voliči odchádzajú. Na otázky o potrebe výmeny predsedu odpovedala, že personálne otázky sa majú riešiť na snemoch. Dodala však, že chce vedeniu strany tlmočiť názory voličov, s ktorými sa stretla počas kampane. Kritizovala výroky predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľuboša Blahu (Smer-SD). Podľa nej sú v rozpore s názormi predstaviteľov strany a voliči Smeru-SD tak môžu byť v otázke zahraničnopolitickej orientácie zmätení.Predseda KDH Alojz Hlina výsledok volieb uvítal. Myslí si však, že mohli dopadnúť lepšie.skonštatoval aj v súvislosti s percentami získanými Kresťanskou úniou. Myslí si, že kresťanskí demokrati sú dlžní spoločnosti, aby porazili fašistov. Výsledky ešte budú vyhodnocovať.Kandidátka za SaS poslankyňa NR SR Lucia Ďuriš-Nicholsonová nepokladá predbežné výsledky za prehru. Treba podľa nej pripustiť, že na slovenskej politickej scéne pribudli nové subjekty, ktoré súťažia o toho istého voliča. Úbytok hlasov SaS preto považuje za pochopiteľný. Na druhej strane vidí potrebu určitej sebareflexie.V boji proti extrémizmu podľa Nicholsonovej zlyhala vláda, ktorá priviedla Slovensko k tomu, že nevyzerá ako právny štát. Ocenila Beňovej kritiku voči Smeru-SD a Blahovým výrokom. Tá reagovala tvrdením, že z nárastu extrémizmu nemožno viniť len Smer-SD, pretože rastie naprieč celou Európou. Ako dôvod uviedla aj migračnú krízu. Potrebné je podľa nej hľadať riešenie, ktorým sa dá bojovať proti šíreniu klamstiev a nenávisti, čo podľa nej často využívajú strany podobné ĽSNS.Šimečka považuje výsledky volieb za vyslovenie nedôvery vládnej koalícii, a to najmä výsledok SNS a Mosta-Híd. Predčasné voľby by sa podľa Beňovej stihli napríklad na jeseň tohto roka, no nevidí na to zatiaľ dôvod.povedala.Konkrétne mená poslancov, ktorí získajú mandát v Európskom parlamente, zatiaľ komentovať nechceli. Považujú to za predčasné, pretože hlasy sa ešte budú prepočítavať. Beňová si však myslí, že Smer-SD by ešte mohol stratiť jeden z predpokladaných troch mandátov.