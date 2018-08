Most-Híd žiada okamžité kroky v prípade únosu Vietnamca

Na archívnej snímke predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) - Prípad únosu vietnamského podnikateľa považuje vládna strana Most-Híd za bezprecedentný a vyžaduje okamžité rázne kroky. V reakcii na vo štvrtok medializované informácie o únose Trinh Xuan Thanha to povedala hovorkyňa strany Klára Debnár. Most-Híd žiada zriadiť špeciálnu vyšetrovaciu komisiu aj vyvodenie personálnej zodpovednosti.uviedla Debnár.Most-Híd žiada okamžité uskutočnenie takých právnych úkonov, vrátane zriadenia špeciálnej vyšetrovacej komisie, ktoré preveria všetky zverejnené skutočnosti. Rovnako hovorí o potrebe vyvodenia okamžitej osobnej zodpovednosti. Do ukončenia vyšetrovania chce, aby bol mimo služby postavený riaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov Peter Krajčirovič. Chce aj ochranu policajtov, ktorí o okolnostiach únosu prehovorili.Vládna strana rovnako navrhuje zvolanie parlamentného branno-bezpečnostného výrobu, ako aj výboru na kontrolu SIS. Žiada, aby tam prišli kompetentní predstavitelia Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby a Ministerstva vnútra z času údajného skutku aj tí súčasní.Unesený vietnamský podnikateľ Trinh Xuan Thanh bol v slovenskom vládnom špeciáli. Na bratislavskom letisku mal do neho nastupovať zbitý a zdrogovaný. Vo štvrtok o tom s odvolaním na policajtov, ktorí sprevádzali vietnamskú delegáciu, informoval Denník N. Ministerstvo vnútra reagovalo, že slovenské orgány sa úmyselne žiadnym spôsobom nepodieľali na únose vietnamského občana do zahraničia. Popis únosu podnikateľa z Bratislavy za pomoci slovenskej polície a použitia vládneho špeciálu označilo ministerstvo za úplný nezmysel s tým, že obsahuje samé výmysly a klamstvá a ide o čisté sci-fi denníka.Generálna prokuratúra SR v stredu (1.8.) uviedla, že v predmetnej trestnej veci majú právomoc vykonávať úkony trestného konania zatiaľ len nemecké justičné orgány.