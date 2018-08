Guvernér New Yorku chce pod vplyvom Vatikánu zrušiť trest smrti

Pápež František na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 2. augusta (TASR) - Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo chce prijať právny predpis, ktorý by odstránil z jeho zákonodarstva trest smrti.Cuomo tento svoj zámer oznámil vo štvrtok, keď Vatikán informoval o zmene postoja k trestu smrti - po novom ho považuje za neprípustný za všetkých okolností.Vatikán uviedol, že postoj k hrdelnému trestu odráža názor pápeža Františka, ktorý trest smrti úplne odmieta. Doterajší katechizmus katolíckej cirkvi ho pritom vo výnimočných prípadoch povoľoval.Newyorský guvernér povedal, že svoj návrh predostrel v snahe podporiť postoj Vatikánu i na počesť svojho nebohého otca Maria Cuoma, ktorý bol rozhodným odporcom trestu smrti, keď v rokoch 1983-94 počas troch funkčných období zastával funkciu guvernéra štátu New York. Agentúra AP dodala, že guvernér Mario Cuomo vetoval návrh zákona na obnovenie trestu smrti v štáte New York dvanásťkrát počas 12 rokov.Trest smrti bol v tomto štáte americkej Únie obnovený v roku 1995, keď bol jeho guvernérom republikán George Pataki. Najvyšší súd štátu New York však tento zákon v roku 2004 vyhlásil za neústavný. Posledná poprava v štáte New York sa uskutočnila v roku 1963.Organizácia Amnesty International (AI), ktorá bojuje za zrušenie trestu smrti po celom svete, krok Vatikánu uvítala.uviedol Riccardo Noury z AI.dodal.Trest smrti bol zrušený vo väčšine štátov Európy a Južnej Ameriky, stále sa však používa v Spojených štátoch, v niekoľkých krajinách Ázie, Afriky a na Blízkom východe.Hovorca Vatikánu Greg Burke vo štvrtok v rozhovore pre agentúru AP uviedol, že pápežovo rozhodnutie je posolstvom pre všetkých katolíkov a pre celý svet, aby sa vrátilBurke spresnil, že František sa vrátil k sv. Jánovi Pavlovi II., ktorý vždy vyzýval na zrušenie trestu smrti. Katechizmus, ktorý v roku 1997 schválil práve Ján Pavol II., pritom trest smrti povoľoval, ale s tým, že jeho potreba. Burke dodal, že katolícka cirkev sa po zmene svojho vlastného učenia o treste smrti teraz bude snažiť o jeho zrušenie na celom svete.