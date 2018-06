Most medzi Komárnom a Komáromom skontrolovali ministri Érsek a Sólymos

Komárno. Foto: TASR/Milan Drozd Foto: TASR/Milan Drozd

Komárno 28. júna (TASR) - Priebeh výstavby nového dunajského mosta medzi Komárnom a maďarským Komáromom preverili vo štvrtok v rámci ministerského kontrolného dňa minister dopravy a výstavy Árpád Érsek spolu s ministrom životného prostredia Lászlóom Sólymosom a maďarským zástupcom štátneho tajomníka rezortu národného rozvoja zodpovedného za dopravu Lászlóom Mosóczim. Spoločný projekt dvoch krajín je financovaný s príspevkom z fondov EÚ cez Nástroj na prepájanie Európy.povedal minister po obhliadke staveniska.reagoval Érsek na otázku TASR a dodal, že s mostom súvisiaci obchvat Komárna pripravujú spoločne s rezortom životného prostredia.dodal Érsek k otázke prípravy obchvatu mesta.Nový most bude postavený vo vzdialenosti 200 metrov vyššie od existujúceho železničného mosta. V súčasnosti je v Komárne pre osobnú automobilovú dopravu prístupný len Alžbetin most z roku 1892.povedal Sólymos. Podľa ministra životného prostredia to pre ľudí okrem zlepšenia dopravného komfortu znamená menej výfukových plynov v ovzduší a čistejší vzduch v oboch mestách.Nový most bude asymetrický s jedným pylónom s výškou okolo 90 m a závesnými káblami. Na most nadväzujú príjazdové cesty, ktoré si každá krajina buduje sama. Na slovenskej strane staviame 600 metrov dlhý cestný úsek s dvoma jazdnými pruhmi pripojený k ceste I/63 kruhovým objazdom.Celkový rozpočet projektu je vyše 117 miliónov eur. Slovensko získalo z fondov EÚ (Nástroj na prepojenie Európy) viac ako 47 miliónov eur, Maďarsko môže počítať s príspevkom vo výške viac ako 52 miliónov eur.Érsek a Mosóczi v Komárne podpísali dodatok k dohode medzi vládou Maďarska a SR o výstavbe cestného mosta ponad rieku Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd.povedal Érsek.Zmenou projektu sa dosiahlo zníženie nákladov a zjednodušenie technického riešenia. Výška oprávnených nákladov podľa nového návrhu realizácie diela z roku 2017 predstavuje 6,7 milióna eur, z toho pre slovenskú stranu ide o sumu vo výške 2,3 milióna eur na vybudovanie časti mostného telesa a prístupovej cesty k mostu.Most bude dlhý 54 metrov. Bude na ňom povolený prejazd len pre vozidlá s maximálnou hmotnosťou do 3,5 t. Investorom výstavby je obec Chľaba s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Rezort dopravy vystupuje v prípade tohto Ipeľského mosta ako subjekt v rámci zmluvného vyjednávania.