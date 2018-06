R. Fico:Summit EÚ môže prehĺbiť brázdu nedôvery medzi členskými štátmi

Archívna snímka, Robert Fico. Foto: TASR Andrej Galica Foto: TASR Andrej Galica

Bratislava 28. júna (TASR) - Zasadnutie Európskej rady v Bruseli môže prehĺbiť brázdu nedôvery, ktorá je medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ). Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave predtým, ako sa popoludní stretnú v Bruseli premiéri a prezidenti členských krajín EÚ. Slovensko na summite zastupuje predseda vlády Peter Pellegrini. Na summite sa bude hovoriť o migrácii, azylovej politike, bezpečnosti EÚ a otázkach spojených so spoločnou európskou obranou.Fico očakáva, že summit bude horúci.uviedol Fico. Zopakoval, že povinné kvóty na rozdelenie migrantov sú nezmyselné. Podľa slovenského expremiéra je dôležité, aby si prezident a premiéri členských krajín Únie uvedomili,Šéf Smeru-SD zopakoval, že jeho strane záleží na Schengene, je za silnú návratovú politiku a pomoc v krajinách, odkiaľ migranti prichádzajú.vyhlásil Fico, podľa ktorého treba chrániť vonkajšie hranice EÚ.poznamenal. Pokiaľ ide o silnú návratovú politiku, podľa Fica by Únia mohla prijať aj neštandardné opatrenia.Expremiér zopakoval, že Smer-SD odmieta pokusy o opätovné zavedenie povinných kvót.doplnil Fico. Odmietol tiež vyhrážky krátením eurofondov či sankciami. Poznamenal, že nemá problém s tým, aby na Slovensko prišli pracovať cudzinci, ktorí sa chcú integrovať a sú si so Slovákmi kultúrne blízki.Fico a exminister vnútra Robert Kaliňák hovorili na tlačovej konferencii aj o tom, že migrantov zvážajú do Únie mimovládne organizácie. Spomínali pokusy o destabilizáciu Únie. Nepovedali, kto konkrétne je za tým.