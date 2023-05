Most medzi Sicíliou a talianskou pevninou by mal stáť 13,5miliardy eur

Výstavba mosta, ktorý by mal spájať taliansku pevninu so Sicíliou, bude stáť približne 13,5 miliardy eur. Uviedol to v pondelok štátny tajomník ministerstva dopravy a infraštruktúry Edoardo Rixi na spojenom zasadnutí parlamentných výborov pre dopravu a životné prostredie.





Dekrét o výstavbe mosta nad Messinským prielivom spájajúcim Sicíliu s Kalábriou schválil v marci kabinet premiérky Giorgie Meloniovej. Podpredseda vlády Matteo Salvini začiatkom apríla vyhlásil, že projekt bude stáť približne 10 miliárd eur.Výstavbu takéhoto mosta zvažovalo už v minulosti niekoľko talianskych vlád, no z rôznych dôvodov sa tak nestalo. Projekt sa tiež stretol s kritikou zo strany environmentalistov a analytikov, ktorí sa obávajú seizmickej aktivity v danej oblasti, a tiež vplyvu mafie.S výstavbou by sa malo začať v roku 2024. Visutý most s jedným oblúkom by mal mať dĺžku 3,2 kilometra.