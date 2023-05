Princ William počas koncertu vyjadril úctu kráľovi Karolovi III.

Britský princ William, syn kráľa Karola III., v nedeľu vyjadril úctu svojmu otcovi. Urobil tak počas koncertu pred Windsorským hradom v grófstve Berkshire, ktorý sa konal na počesť sobotňajšej korunovácie Karola a jeho manželky kráľovnej Kamily.







Následník trónu William vo svojom príhovore uviedol, že Karol III. v sobotu počas slávnostnej korunovácie sľúbil službu krajine.Williamova stará mama, dlhoročná kráľovná Alžbeta II., ktorá zomrela vlani v septembri, podľa princových slov zhora stále kráľovskú rodinu pozorne sleduje a bola by hrdou matkou.Takisto pripomenul aktivity nového panovníka v oblasti ochrany životného prostredia či charitatívnych organizácií."Ocko, sme na teba veľmi hrdí," povedal William, ktorí ocenil aj úsilie miliónov ľudí, ktorí vykonávajú službu v ozbrojených zložkách, školských triedach, na nemocničných oddeleniach a v miestnych komunitách.Koncert sa začal o 20.00 h miestneho času (21.00 h SELČ). Medzi účinkujúcimi sa predstavili okrem iných americkí speváci Katy Perryová a Lionel Richie, britská skupina Take That či taliansky tenorista Andrea Bocelli.Medzi účinkujúcimi boli aj členovia Kráľovského baletu, Kráľovskej opery, Kráľovskej shakespearovskej spoločnosti, Kráľovskej hudobnej akadémie a Kráľovskej umeleckej akadémie.Alžbeta II. zomrela vlani 8. septembra. Po jej smrti sa novým panovníkom automaticky stal jej najstarší syn princ Charles, ktorý prijal meno Karol III. Slávnostne bol korunovaný v sobotu (6. mája) vo Westminsterstkom opátstve v Londýne spolu so svojou manželkou kráľovnou Kamilou.