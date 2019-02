Most: Smerovanie zahraničnej politiky SR sa prijatím uznesenia nemení

Na archívnej snímke Tibor Bastrnák. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Smerovanie slovenskej zahraničnej politiky sa prijatím uznesenia k Maďarsku a Poľsku nezmenilo ani nemení. Vyhlásil to predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák v reakcii na schválenie uznesenia z dielne SNS.povedal pre TASR Bastrnák. Most-Híd ešte v decembri kritizoval predloženie uznesenia, keďže nebolo dohodnuté v koalícii. Návrh potom preložili na aktuálnu schôdzu. Teraz uznesenie podporili aj poslanci Mosta-Híd.uviedol Bastrnák. Ďalšie sankcie by podľa jeho slov situáciu nezlepšili.doplnil.Parlament uznesením berie na vedomie návrhy voči Maďarsku a Poľsku a vyhlasuje, že sa bude aktívne zasadzovať, aby sa využili všetky dostupné príležitosti pre vzájomný dialóg Maďarska, Poľska a inštitúcií Európskej únie (EÚ), ktorý prinesie odpovede na všetky otvorené otázky.Súčasná situácia by sa mala podľa slovenského parlamentu vyriešiť v konštruktívnom duchu bez negatívnych dôsledkov na spoluprácu všetkých zainteresovaných aktérov a parlament intenzívne vníma dostatočný priestor na efektívnu diskusiu medzi zainteresovanými stranami.uvádza sa ďalej. Podľa uznesenia je žiaduce prijímať také kroky a rozhodnutia, ktoré pomôžu obnoviť vzájomnú dôveru a prekonať vzájomné deliace línie medzi členskými štátmi EÚ a inštitúciami EÚ.V uznesení sa tiež píše, že NR SR je pripravená v záujme udržania nadštandardných a priateľských vzťahov s regionálnymi partnermi vo V4 byť naďalej dôveryhodným, proeurópskym, transparentným, predvídateľným a konštruktívnym členom EÚ, ktorý bude vždy uprednostňovať riešenia sporov založené na dialógu.Národná rada uznesením zároveň vyzýva všetkých zainteresovaných aktérov, aby prejavili politickú vôľu pokračovať v konštruktívnom a efektívnom dialógu o všetkých sporných otázkach v záujme zachovania jednoty EÚ a znižovania vzájomného napätia.