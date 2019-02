Profil prezidentského kandidáta Milana Krajniaka

Na archívnej snímke Milan Krajniak. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - V sobotu 16. marca 2019 sa uskutoční prvé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. V prípade, že v ňom žiadny z uchádzačov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, druhé kolo sa bude konať 30. marca. Návrhy kandidátov bolo možné doručiť do 31. januára do polnoci.TASR pri tejto príležitosti vydáva profily uchádzačov o prezidentskú funkciu.Milan Krajniak kandiduje za hnutie Sme rodina, ktoré zastupuje v NR SR ako poslanec. Svoju kandidatúru ohlásil na tlačovej konferencii 31. mája 2018 spoločne s predsedom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom. Už 11. augusta 2018 avizoval, že vyzbieral 15.000 potrebných podpisov.Milan Krajniak sa narodil 30. januára 1973 v Bojniciach. Vyrastal v Prievidzi na sídlisku Sever. Jeho otec pracoval ako technik v elektrárni v Novákoch a mama učila na gymnáziu v Prievidzi matematiku a výpočtovú techniku.Vyštudoval politológiu na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave. Od roku 1994 začal podnikať v oblasti marketingu a public relations. V rokoch 1995 až 1997 vykonával funkciu predsedu Občiansko-demokratickej mládeže. V rokoch 1997 – 1998 absolvoval základnú vojenskú službu u 5. pluku špeciálneho určenia – výsadkového pluku Jozefa Gabčíka v Žiline.Pôsobil v Kresťanskodemokratickom hnutí (KDH) ako riaditeľ oddelenia pre médiá, respektíve riaditeľ tlačového odboru. Podieľal sa na tvorbe ekonomických programov KDH. V rokoch 2003 až 2006 pôsobil ako člen prezídia Fondu národného majetku. V rokoch 2010 až 2012 bol poradcom ministra vnútra Daniela Lipšica, okrem iného sa venoval boju proti rómskej kriminalite. O uvoľnenie z funkcie požiadal 13. januára 2012 v súvislosti s kauzou Gorila. "vyjadril sa o ňom Lipšic.Kauze Gorila, ale aj iným aktuálnym otázkam sa venoval na svojom blogu. Je autorom publikácií Úspešní politici slovenských dejín (2012), Doktrína štátu (2012), Slovenská identita (2015) a Banda zlodejov (2015).S Lipšicom spoluzakladal hnutie NOVA, ktoré však opustil 26. júna 2014. V rokoch 2015 až 2017 bol vydavateľom internetového denníka Konzervatívny výber.Od roku 2016 je poslancom Národnej rady (NR) Slovenskej republiky za hnutie Sme rodina, ktorého je podpredsedom. Je predsedom Výboru NR SR pre preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu a členom výboru pre obranu a bezpečnosť.Oženil sa 21. novembra 1998. S manželkou Andreou má dcéru Zuzanu a spoločne žijú v bratislavskom Starom Meste.V stredu 30. januára Milan Krajniak odovzdal v budove NR SR petičné hárky s 25.135 podpismi potrebnými na svoju prezidentskú kandidatúru.povedal pri tejto príležitosti s tým, že chce naplniť dôveru ľudí, ktorí mu dali svoj podpis. Myslí si, že prezident by mal pomáhať konkrétnymi činmi.