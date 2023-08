Most spájajúci mesto Heničesk s Arabatskou kosou zasiahli rakety, deväť Rusi zostrelili

6.8.2023 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda v nedeľu raketami zasiahla most spájajúci okupované mesto Heničesk s Arabatskou kosou, ktorá sa tiahne vedľa východného pobrežia Krymu.Heničesk leží zhruba 20 kilometrov severne od Krymu. Uviedol to na komunikačnej platforme Telegram Rusmi dosadený líder okupovanej časti ukrajinskej Chersonskej oblasti Volodymyr Saldo . Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Podľa vyjadrenia Salda ukrajinské sily na most zaútočili, pričom deväť z nich ruská protivzdušná obrana zostrelila. Jeden civilista, ktorý autom prechádzal po moste, bol údajne zranený. „Plynovod Strilkove – Heničesk prechádzajúci vedľa mosta je tiež zablokovaný. Viac ako 20-tisíc obyvateľov mesta zostalo bez dodávok plynu," dodal Saldo.Krátko pred správou o útoku na most pri meste Heničesk Rusi informovali aj o ukrajinskom údere na Čonharský most. Ten spája okupovaný Krym s Chersonskou oblasťou