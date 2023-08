Ukrajinská armáda zaútočila na Čonharský most, väčšinu rakiet sa podarilo zostreliť

6.8.2023 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda podnikla útok na Čonharský most , ktorý spája okupovaný polostrov Krym s Chersonskou oblasťou na juhu Ukrajiny. Ruské médiá uviedli, že most zasiahli tri alebo štyri explózie. Informuje o tom web Sky News. Rusmi dosadený líder Krymu Sergej Aksionov povedal, že Ukrajina na most zaútočila raketami.„Nepriateľ podnikol raketový útok na oblasť Čonharského mosta na severe Krymu," napísal na komunikačnej platforme Telegram. Podľa Aksionova väčšinu rakiet zostrelili, ale jedna dopadla na cieľ.„Poškodená je vozovka cestného mosta, práce na oprave sa už začínajú. Nie sú nijaké obete," napísal na Telegrame. Čonharský most, ktorý je jedným z mála spojení medzi Krymom a pevninou, Ukrajina zasiahla už v júni.Najnovší útok prišiel po tom, ako ukrajinský bezpilotný čln zaútočil pri Krymskom moste. Ten cez Kerčský prieliv spája polostrov s Ruskom.