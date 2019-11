Most v Porube zrekonštruovali za viac ako 200.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poruba 19. novembra (TASR) - Most spájajúci hornú a dolnú časť Poruby (okres Prievidza) prešiel rekonštrukciou za viac ako 200.000 eur. Súčasťou prác bola i úprava tamojšieho potoka či vybudovanie nového zábradlia, ktoré má zaistiť vyššiu bezpečnosť pre chodcov. Mostný objekt odovzdali do užívania verejnosti v utorok.načrtol starosta Poruby Tomáš Tóth.Rekonštrukciu mostného objektu s dĺžkou 10,8 metra a nosnosťou 28 ton zabezpečil Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zo svojho rozpočtu.priblížil Radovan Karkuš, poverený riadením Správy ciest TSK.V rámci realizácie prác bol podľa neho zregulovaný tok potoka, aby sa zabránilo povodniam, na ľavej strane mosta je tok brzdený prvkami, ktoré navrhol projektant.spresnil. S prácami za 202.000 eur začal dodávateľ v júni a dokončil ich v októbri tohto roka.Práce mal TSK v pláne zabezpečiť ešte vlani, pre budovanie kanalizácie v obci ich presunul na tento rok. Popri moste v Porube krajská samospráva zabezpečila rekonštrukciu mostov v Skačanoch v okrese Partizánske za 300.000 eur, Plevníku-Drienovom v okrese Považská Bystrica za 120.000 eur. Práce plánuje i na moste v Hornej Maríkovej v hodnote 185.000 eur. "TSK pripravuje rekonštrukciu alebo modernizáciu mosta na odbočke z Nedožier-Brezian smerom do Lazian a Poruby. V súčasnosti máme pripravenú projektovú dokumentáciu, ktorá okrem modernizácie zahŕňa aj realizáciu cyklochodníka na jednej strane v predbežnej hodnote 1,4 milióna eur," avizoval predseda TSK Jaroslav Baška.