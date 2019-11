One Day Jazz Festival sa vracia do Bratislavy

ĎALŠÍ PROGRAM ONE DAY JAZZ FESTIVAL JESEŇ 2019

19.11.2019 (Webnoviny.sk) -Basgitarista Ben Williams so svojím kvartetom, ktorého členmi sú Marcus Strickland, Justin Brown a Julius Rodriguez. Spoločne pricestovali už na koncert v Žiline (19.11.) a čaká ich bohatý program. "Niekedy musí hudobník zaplatiť veľa peňazí za to, aby vycestoval za hudobníkmi do sveta alebo sa učil na známych hudobných školách, kam sa je ťažké dostať. Bol by som rád, ak by hudobníci mali možnosť čerpať znalosti a skúsenosti od svetových umelcov aj u nás. Práve preto sme v spolupráci s Konzervatóriom pripravili tento masterclass," povedal riaditeľ festivalu Martin Valihora. "Je to fakt zážitok. Pre hudobníka je to niečo, z čoho čerpá celý život," dodal.35-ročný Ben Williams patrí medzi najvýraznejšie osobnosti súčasnej jazzovej generácie. Doteraz mu, okrem mnohých spoluprác, vyšli dva sólové albumy a je držiteľom ceny Grammy za najlepší jazzový inštrumentálny album. Na Slovensko prišiel spolu so saxofonistom Marcusom Stricklandom a obaja majú vo svojej zbierke titul "Rising Star" udeľovaný renomovaným jazzovým magazínom Down Beat.Stredajší koncert v Istropolise otvorí Jacob Karlzon so svojím triom. "Mám rád jazz, pretože milujem improvizáciu. A vďaka tomu môžem priamo komunikovať s publikom a navzájom si vymieňame energiu a emóciu. Live vystúpenia sú pre mňa základom hudby," hovorí J. Karlzon. "Chcel som pôvodne iného umelca, ktorý príde na budúci rok. Jeho promotér sa nám ospravedlňoval, že nemôže prísť už teraz na jeseň a ponúkol mi Jacoba Karlzona. Týždeň som počúval jeho hudbu a každému som mu to dával prepočúvať tiež. Tak sa mi to páčilo, že som si povedal, že to musí zaznieť. Musel som mu nájsť miesto a som rád, že sa to podarilo," povedal Valihora.Riaditeľ festivalu vystúpi v stredu so svojimi spolužiakmi z Berklee vo formácii Tony Grey Project feat Romain Collin, Martin Valihora a Kornél Fekete-Kovács. Zostava absolvovala aj koncerty v Košiciach, Prievidzi, Banskej Štiavnici a Žiline. "Každý jeden koncert má svoju originalitu a autentický rozmer. Tony Grey je na Slovensku známy aj vďaka našej spolupráci s Hiromi, kde sme spolu pôsobili. V rámci repertoáru má Tony v našom spoločnom projekte hlavné slovo," povedal Martin Valihora."Jedným z mladých talentov, ktoré chce One Day Jazz Festival podporiť, je Alan Bartuš. 18-ročný klavirista, syn kontrabasistu Štefana Bartuša, s ktorými hrám v triu. Je to veľký talent a radi by sme ho uvádzali aj v budúcnosti. Verím, že bude rásť a osloví aj svetové publikum," dodal riaditeľ festivalu.Festival uzatvorí koncert 21. novembra 2019 v Divadle Aréna Bratislava, na ktorom vystúpi AMC Trio Plus feat. Eric Marienthal a Shai Maestro.Vstupenky na jesennú edíciu 11. ročníka One Day Jazz Festivalu sú k dispozícii v sieti Ticketportal Ben Williams Quartett /USAJacob Karlzon Trio /SWETony Grey Project feat Romain Collin, Martin Valihora, Kornél Fekete-Kovács /USA, SK, HUBen Williams Quartett feat Marcus Strickland, Julius Rodriguez, Justin Brown /USAB-Stage – Alan Bartuš Trio /SKAMC Trio Plus feat Eric Marienthal /SK, USAShai Maestro Trio /USAInzercia