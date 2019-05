Motív streľby pred barom v New Jersey sa stále vyšetruje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Trenton 26. mája (TASR) - Motív streľby pred barom v hlavnom meste amerického štátu New Jersey, ktorá si vyžiadala 10 zranených, zostáva neznámy.Agentúra AP v nedeľu pripomenula, že do davu ľudí stojacich pred podnikom v meste Trenton začali v noci na sobotu strieľať najmenej dvaja útočníci.Piatich mužov a päť žien previezli do nemocnice so strelnými zraneniami. Dvaja muži boli v kritickom, ale stabilizovanom stave.Prokurátor v okrese Mercer Angelo Onofri uviedol, že v Trentone zastavilo pred podnikom s názvom Ramoneros Liquor & Bar auto a útočníci z neho vystrelili 30 rán a potom z miesta činu ušli.Policajná riaditeľka Sheilah Coleyová uviedla, žePolícia v súčasnosti skúma zábery z bezpečnostných kamier, a snaží sa vypátrať vozidlo, na ktorom útočníci prišli.