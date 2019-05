V Belehrade sa 25-krát konali protesty proti prezidentovi Vučičovi

Na snímke srbský prezident Aleksandar Vučič Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 26. mája (TASR) - Demonštrácia proti srbskému prezidentovi Aleksandrovi Vučičovi sa v sobotu konala v Belehrade už 25-krát od začiatku protestov vlani v decembri. Informovala o tom agentúra APA.Opozičné strany, ktoré sú súčasťou Zväzu pre Srbsko, oznámili, že ich poslanci sa v pondelok nezúčastnia na rokovaní parlamentu, ktorého témou bude aj otázka Kosova.Prezident Aleksandar Vučič by mal podľa informácií zverejnených počas týždňa v parlamente hovoriť o aktuálnej situácii v Kosove - avšak bez toho, aby navrhol riešenie sporu medzi Srbskom a Kosovom. Belehrad totiž nechce prezradiť Prištine svoje ďalšie kroky, zaznievalo zo srbských vládnych kruhov.Išlo by len o "fingovanú" diskusiu, zdôvodnil rozhodnutie nezúčastniť sa zasadnutia šéf len nedávno založenej strany Sloboda a spravodlivosť (SSP) a bývalý starosta Belehradu Dragan Djilas.Opozícia prácu parlamentu bojkotuje už niekoľko mesiacov, pripomína APA.Strana SSP, ktorá je členom Zväzu pre Srbsko, v sobotu prišla s návrhom "Deklarácie na zmierenie srbského a albánskeho národa". Zástupcovia strany uviedli, že sa chcú zamerať na riešenie každodenných problémov ľudí.Podľa názoru opozícievyužívajú obe strany naJadrom sporu medzi nimi je, že Belehrad odmieta nezávislosť Kosova, južnej provincie Srbska, keďže má pre Srbov veľký historický a kultúrny význam. Kosovo a Srbsko viedli v rokoch 1998-99 krvavú vojnu a Kosovo vyhlásilo v roku 2008 nezávislosť.Dialóg pod záštitou Bruselu stroskotal pred niekoľkými mesiacmi, keď rozhovory o prípadných zmenách hranice medzi týmito susedmi vyvolali vlani v lete silný odpor.Vlna protivládnych protestov odštartovala vlani 9. decembra po tom, ako maskovaní násilníci zbili opozičného politika Borka Stefanoviča.Bývalý srbský ultranacionalista Vučič v súčasnosti deklaruje, že chce Srbsko priviesť do Európskej únie a zároveň udržať tradične blízke vzťahy s Ruskom. Obvinenia opozície z obmedzovania demokratických slobôd odmieta.