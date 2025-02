Motív útočníka zo Spišskej Starej Vsi je známy, po vražde pedagogičky a spolužiačky si plánoval siahnuť na život – FOTO

Motív útoku

Plánoval si siahnuť na život

18.2.2025 (SITA.sk) - Samuel S., ktorý je obvinený z vraždeného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi , zavraždil zástupkyňu riaditeľa gymnázia, pretože začal tušiť, že ho idú vyhodiť zo školy. Podľa spravodajského portálu Aktuality.sk to vyplýva z uznesenia Najvyššieho súdu SR o väzbe obvineného.V ňom sa tiež uvádza, že po zavraždení pedagogičky Samuel asi päť minút rozmýšľal a následne sa rozhodol zavraždiť aj spolužiačku po tom, ako mu došlo, že "už nemá veľa čo stratiť a veľa sa už nezmení"."Policajtom povedal aj motív útoku – "zničiť život tým, ktorí mu zničili jeho život, respektíve jeho sny o budúcnosti". Svojim obetiam dával za vinu, že nemohol chodiť normálne do školy, ale mal individuálny študijný plán," napísali Aktuality.sk.Z výpovede obvineného podľa portálu vyplynulo tiež to, že mal úmysle zavraždiť aj ďalšiu spolužiačku, o ktorej sa vyjadril tak, že neboli najlepší kamaráti, ale nejaký problém s ňou nemal, čo sa však zmenilo, keď sa dozvedel, že sa sťažovala u neskôr zavraždenej pedagogičky a prehovárala k tomu aj ostatných."Obvinený deklaroval úmysel zavraždiť aj O. N., ktorú označil ako osobu, pre ktorú predtým „sedel"," doplnil spravodajský portál s tým, že Samuel bol v minulosti odsúdený za nebezpečné vyhrážky spolužiačke, ktorú neskôr aj fyzicky napadol tak, že spadla na zem, kde do nej ešte kopal.Obvinený zároveň podľa súdneho uznesenia tvrdil, že keď po vražde pedagogičky a spolužiačky ušiel do lesa, nechcel sa tam skrývať, ale plánoval si siahnuť na život. "Najvyšší súd však pripomína, že od spáchania skutku do obmedzenia osobnej slobody obvineného ubehla približne hodina, čo je pomerne dosť dlhá doba. A na úteku zahadzoval mobil, smart hodinky, batoh aj doklady," dodali Aktuality.sk.