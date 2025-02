Národniari urobili podľa Danka pre záchranu vládnej koalície maximum, teraz je na ťahu Hlas-SD

Slovenská národná strana (SNS) v pondelok 17. februára informovala, že na stretnutí s predsedom vlády Robertom Ficom deklarovala absolútnu podporu tejto vláde. Predseda Andrej Danko konkrétne ponúkol na rokovaní všetky pozície strany, vrátane ministerstiev a iných nominácií, s cieľom uspokojiť každého, s kým bude premiér rokovať.





18.2.2025 (SITA.sk) - V rámci riešenie koaličnej krízy urobila Slovenská národná strana čo mohla a teraz je na ťahu strana Hlas-SD . Uviedol to pre médiá šéf národniarov Andrej Danko s tým, že bez väčšiny 79 poslancov sa fungovať nedá.„Ja som povedal, že nemám problém ani s menšinovou vládou a podporou,“ uviedol Danko s tým, že doterajší vývoj v koalícii je môžno aj dôsledkom toho, že „tie dohody na začiatku neboli v poriadku“.Danko tiež skonštatoval, že koalíciu dobieha aj to, že vláda bola naučená, že to, čo predloží do parlamentu, bude aj schválené. „Možno, že sa to aj trošku zmení, pretože sú v okolitých štátoch parlamenty, kde ministri musia chodiť viac k poslancom a vysvetľovať, prečo ten zákon sa ide schvaľovať,“ dodal predseda SNS.