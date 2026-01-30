Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 30.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ema
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Motivair by Schneider Electric reaguje na rast AI infraštruktúry novým chladiacim riešením s výkonom nad 10 MW


Tagy: kvapalinové chladenie PR

Spoločnosť Motivair by Schneider Electric, popredný inovátor v oblasti technológie kvapalinového chladenia pre digitálnu ...



Zdieľať
image motivair by schneider electric 676x355 30.1.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Motivair by Schneider Electric, popredný inovátor v oblasti technológie kvapalinového chladenia pre digitálnu infraštruktúru, predstavuje novú distribučnú jednotku chladiacej kvapaliny určenú pre veľké technologické a dátové zariadenia.


Kompaktná a efektívna jednotka MCDU-70 je najnovším prírastkom do radu CDU spoločnosti Motivair. Jej kapacita dokonale zodpovedá potrebám veľkých zariadení, ako napríklad NVIDIA Omniverse DSX Blueprint, kde sa nasadenie zameriava na 10 MW, aby sa dosiahla gigawattová úroveň.

Kľúčové vlastnosti jednotky MCDU-70:

Kapacita a účinnosť: MCDU-70 je navrhnutý s dvojitými výmenníkmi tepla a poskytuje správnu paralelnú filtráciu pri minimálnom poklese tlaku v systéme a udržiava priemyselný cieľ 1,5 LPM na kW, pričom chráni účinnosť systému od racku po závod. Výkon a spoľahlivosť: Každý model CDU prechádza prísnymi testami v reálnych podmienkach, čo umožňuje simulácie digitálnych dvojčiat a testovanie na konci linky, kde čerpadlá bežia pri plnom zaťažení priamo na konci výrobnej linky. Globálna sieť odborníkov spoločnosti Schneider Electric podporuje zákazníkov od návrhu až po údržbu, čím zabezpečuje, že systémy fungujú inteligentnejšie, dlhšie a chladnejšie. Škálovateľnosť: MCDU-70 je súčasťou komplexnej rady CDU navrhnutej so škálovateľným modulárnym dizajnom, ktorý zabezpečuje prevádzkovateľom väčšiu flexibilitu pri výbere správneho modelu, ktorý spĺňa ich špecifické ciele v oblasti nasadenia umelej inteligencie.

Pridaním MCDU-70 ponúka komplexné portfólio kvapalinového chladenia spoločnosti Schneider Electric CDU s výkonom od 105 kW do 2,5 MW, ktoré spĺňajú súčasné aj budúce požiadavky na výkon. Každá CDU je škálovateľná a bezproblémovo sa integruje s ostatnými jednotkami a softvérom spoločnosti Schneider Electric, čím poskytuje prevádzkovateľom dátových centier presnú a spoľahlivú chladiacu kapacitu.

Viac informácií o novinke MCDU-70 prináša webová stránka.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Motivair by Schneider Electric reaguje na rast AI infraštruktúry novým chladiacim riešením s výkonom nad 10 MW © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kvapalinové chladenie PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nová zbraň pre investorov: XTB prináša AI nástroj, ktorý číta mediálny sentiment týkajúci sa akcií
<< predchádzajúci článok
SaS apeluje na Žilinku, aby nemlčal a postavil sa proti rozkladu právneho štátu na Slovensku – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 