Piatok 30.1.2026
Motivair by Schneider Electric reaguje na rast AI infraštruktúry novým chladiacim riešením s výkonom nad 10 MW
Tagy: kvapalinové chladenie PR
Spoločnosť Motivair by Schneider Electric, popredný inovátor v oblasti technológie kvapalinového chladenia pre digitálnu ...
30.1.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Motivair by Schneider Electric, popredný inovátor v oblasti technológie kvapalinového chladenia pre digitálnu infraštruktúru, predstavuje novú distribučnú jednotku chladiacej kvapaliny určenú pre veľké technologické a dátové zariadenia.
Kompaktná a efektívna jednotka MCDU-70 je najnovším prírastkom do radu CDU spoločnosti Motivair. Jej kapacita dokonale zodpovedá potrebám veľkých zariadení, ako napríklad NVIDIA Omniverse DSX Blueprint, kde sa nasadenie zameriava na 10 MW, aby sa dosiahla gigawattová úroveň.
Kľúčové vlastnosti jednotky MCDU-70:
Kapacita a účinnosť: MCDU-70 je navrhnutý s dvojitými výmenníkmi tepla a poskytuje správnu paralelnú filtráciu pri minimálnom poklese tlaku v systéme a udržiava priemyselný cieľ 1,5 LPM na kW, pričom chráni účinnosť systému od racku po závod. Výkon a spoľahlivosť: Každý model CDU prechádza prísnymi testami v reálnych podmienkach, čo umožňuje simulácie digitálnych dvojčiat a testovanie na konci linky, kde čerpadlá bežia pri plnom zaťažení priamo na konci výrobnej linky. Globálna sieť odborníkov spoločnosti Schneider Electric podporuje zákazníkov od návrhu až po údržbu, čím zabezpečuje, že systémy fungujú inteligentnejšie, dlhšie a chladnejšie. Škálovateľnosť: MCDU-70 je súčasťou komplexnej rady CDU navrhnutej so škálovateľným modulárnym dizajnom, ktorý zabezpečuje prevádzkovateľom väčšiu flexibilitu pri výbere správneho modelu, ktorý spĺňa ich špecifické ciele v oblasti nasadenia umelej inteligencie.
Pridaním MCDU-70 ponúka komplexné portfólio kvapalinového chladenia spoločnosti Schneider Electric CDU s výkonom od 105 kW do 2,5 MW, ktoré spĺňajú súčasné aj budúce požiadavky na výkon. Každá CDU je škálovateľná a bezproblémovo sa integruje s ostatnými jednotkami a softvérom spoločnosti Schneider Electric, čím poskytuje prevádzkovateľom dátových centier presnú a spoľahlivú chladiacu kapacitu.
Viac informácií o novinke MCDU-70 prináša webová stránka.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Motivair by Schneider Electric reaguje na rast AI infraštruktúry novým chladiacim riešením s výkonom nad 10 MW © SITA Všetky práva vyhradené.
