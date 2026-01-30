Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 30.1.2026
 Meniny má Ema
Nová zbraň pre investorov: XTB prináša AI nástroj, ktorý číta mediálny sentiment týkajúci sa akcií


Tagy: Akcie Investovanie PR Umelá inteligencia

Investičná aplikácia XTB predstavila modul mediálneho sentimentu, ktorý analyzuje mediálne pokrytie a poskytuje informácie o sentimente týkajúcom sa investičných nástrojov. Táto funkcia premieňa online ...



Zdieľať
novy projekt 676x444 30.1.2026 (SITA.sk) - Investičná aplikácia XTB predstavila modul mediálneho sentimentu, ktorý analyzuje mediálne pokrytie a poskytuje informácie o sentimente týkajúcom sa investičných nástrojov. Táto funkcia premieňa online správy na praktické a relevantné informácie, ktoré klientom pomáhajú porozumieť trhovým naratívom o danom obchodovanom inštrumente, a to priamo z obrazovky v mobilnej aplikácii.


Funkcia využíva pokročilé metódy spracovania prirodzeného jazyka na analýzu tisícov online článkov a ich premenu na jasné indikátory mediálneho sentimentu – pozitívneho aj negatívneho. Pomáha tak investorom držať krok s rýchlym tempom a veľkým množstvom správ, ktoré sú dnes k dispozícii.

Mediálny sentiment je dostupný pre kapitálové nástroje vrátane akcií a ETF. Generuje sa denne pre 300 najvýznamnejších verejne obchodovaných spoločností a každé tri dni pre ostatné.

"Investori sa topia v informáciách, ale trpia nedostatkom prehľadnosti, pretože nedokážu spracovať všetky prichádzajúce správy. Naša nová funkcia založená na umelej inteligencii odstraňuje rušivé vplyvy tým, že ukazuje, ako médiá v danom okamihu prezentujú konkrétnu spoločnosť. Vďaka tomu môžu naši klienti rýchlejšie a presnejšie vyhodnotiť náladu na trhu, čo môže zlepšiť ich rozhodovanie," hovorí Vladimír Holovka, riaditeľ XTB pre Česko, Slovensko a Maďarsko.

Modul mediálneho sentimentu sa zobrazuje priamo v aplikácii na obrazovke novej objednávky. Súhrn vždy uvádza až tri body pre býčí aj medvedí sentiment. Zdroje použité na vygenerovanie bodov sentimentu sú vždy k dispozícii na nahliadnutie a podrobné preskúmanie.

V súčasnosti je nástroj na sledovanie mediálneho sentimentu k dispozícii v aplikácii v rodných jazykoch investorov XTB v Poľsku, Českej republike, na Slovensku, vo Francúzsku, Rumunsku, Nemecku, Španielsku, Taliansku a v Čile. Postupne bude zavedený aj v ďalších krajinách.

Zdroj: SITA.sk - Nová zbraň pre investorov: XTB prináša AI nástroj, ktorý číta mediálny sentiment týkajúci sa akcií © SITA Všetky práva vyhradené.

