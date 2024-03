Motivujte svoje deti k budúcnosti v agrotechnike na Strednej odbornej škole agrotechnickej v Topoľčanoch

Úvod do duálneho vzdelávania: Váš kľúč k úspechu

Pestovateľstvo, programovanie a ďalšie odbory: Prispôsobené vašej budúcnosti

4210 M 16 agropodnikanie - pestovateľstvo

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení



Zváračské oprávnenie elektrickým oblúkom obalenou elektródou (Z-E1), zváračské oprávnenie elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrane plynu CO2 (Z-M1), doplnkový kurz pre rezanie kyslíko-acetylénovým plameňom osvedčenie platné v štátoch EÚ a v zváračskej federácii.



Vedomosti a zručnosti z obsluhy a programovania CNC obrábacích strojov za pomoci: EMCO SINUMERIK OPERATE, CAD/CAM systému - EdgeCam.



Vedomosti a zručnosti z programovania zváracích robotov pomocou aplikácie ABB RobotStudio.



4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - hygienická a laboratórna služba

4211 M 26 záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba

2423 H nástrojár / nástrojárka



sústruženie



frézovanie



údržbu nástrojov na kovoobrábacích strojoch



opravu a ostrenie nástrojov



údržbu strojov a nástrojov



tvarovanie materiálov



zhotovenie technických náčrtov a skíc



kontrolu kvality s použitím meradiel a meracích prístrojov



4524 H agromechanizátor, opravár / agromechanizátorka, opravárka

18.3.2024 (SITA.sk) -Stredná poľnohospodárska škola začala svoju činnosť ako novovybudovaná škola 1.9.1966. Vznikla zlúčením Strednej poľnohospodárskej technickej školy v Bánovciach nad Bebravou a SPTŠ v Beladiciach.Združená stredná škola poľnohospodárska Topoľčany bola zriadená k 1.9.2003 zlúčením Strednej poľnohospodárskej školy a Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho v Topoľčanoch. V roku 2008 sa škola premenovala na Strednú odbornú školu. Od 1. septembra 2014 sa premenovala na Strednú odbornú školu agrotechnickú.V posledných rokoch získalo duálne vzdelávanie veľkú popularitu, pretože poskytuje študentom jedinečnú príležitosť kombinovať teoretické vedomosti so skutočnou pracovnou skúsenosťou v popredných spoločnostiach. Vďaka partnerstvám so spoločnosťami ako Pankl Automotive Slovakia, ZKW Slovakia a BeShapeTech majú študenti možnosť získavať praktické zručnosti priamo na pracovisku, čo výrazne zvyšuje ich zamestnateľnosť po absolvovaní školy.Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie v štyroch študijných odboroch, stredné odborné vzdelanie v dvoch trojročných učebných odboroch a nižšie odborné vzdelanie v jednom dvojročnom učebnom odbore.Tu sú jednotlivé odbory:4 - ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou.Študijný odbor s dlhoročnou tradíciou, poľnohospodárska škola s dlhoročnými skúsenosťami v príprave odborníkov pre poľnohospodársku prax, založená v roku 1966.Spolupráca s modernými poľnohospodárskymi podnikmi v okolí. Prax, prednášky, exkurzné vyučovanie ako Celoslovenské dni poľa, Dni poľa kukurice, Krmovinárske dni poľa, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Cukrovar Trenčianska Teplá. Poznatky z medzinárodného prostredia, študijné materiály.4 - ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou aj výučným listom, s možnosťou duálneho vzdelávania.Duálne vzdelávanie je umožnené vo firmách, ktoré majú na to licenciu:Pankl Automotive Slovakia s.r.o., Topoľčany, ZKW Slovakia s.r.o., Krušovce, BeShapeTech k.s., Krušovce.Absolvent získa:Na osobný rozvoj zručností a návykov sa využívajú externé pracoviská.Absolvent je schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v širokej škále veterinárnych služieb v poľnohospodárstve a na úseku veterinárneho zdravotníctva a hygieny vykonávať činnosti zamerané na výkon asistovaných činností v ambulanciách veterinárneho lekára, vo veterinárnych ošetrovniach, veterinárnych poliklinikách.Učebňa je vybavená:Biochemickým analyzátor na vyšetrenie krvnej plazmy alebo séra. Možnosť vyšetriť 5 vzoriek súbežne a 26 merateľných parametrov. Analyzátor je vybavený vlastnou centrifúgou.Praktické vyučovanie je zabezpečené v nasledujúcich spoločnostiach:HYZA a.s., Topoľčany (laboratóriá, hydinové farmy - prax)PD TRÍBEČ Nitrianska Streda, farma Solčany (chov hovädzieho dobytka)PD Radošinka, farma Veľké Ripňany (chov hovädzieho dobytka)Farma u Ďurkových, Žabokreky nad Nitrou (chov hospodárskych zvierat)Mliecko s.r.o., farma Solčianky (chov kôz)Okšov mlyn, Tvrdomestice – farma oviec a danielovRanč pod Babicou, Bojná – chov exotických zvieratVeterinárna klinika GAJA VET, TrenčínVeterinárna klinika ZOOVET, BojniceZOO Bojnice4 - ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškouUplatnenie absolventa:Absolvent vie vykonávať odborné práce pri podnikaní a zabezpečovaní záhradníckych služieb obchodného, projektového a poradenského charakteru. Pozná zákonitosti estetiky, sortiment kvetín a okrasných drevín, ovláda sadovnícke úpravy, problematiku tvorby a ochrany životného prostredia, ochrany okrasných rastlín proti škodlivým činiteľom, vypracúva sadovnícke plány a vie ich realizovať. Môže pokračovať v štúdiu na VŠ napr. krajinné inžinierstvo3-ročný učebný odbor ukončený výučným listomAbsolvent ovláda:3 - ročný učebný odbor pre chlapcov ukončený záverečnou skúškou s možnosťou duálneho vzdelávania, môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu.Duálne vzdelávanie je umožnené vo firmách:Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín, so sídlom Šterusy; Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce; Poľnohospodárske podielnicke družstvo Rybany; Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. Kolíňany, ktoré má pracovisko aj v OponiciachAbsolvent je kvalifikovaný pracovník pri údržbe, opravách a diagnostike mechanizačných prostriedkov (traktory, nákladné automobily, samohybné stroje, stroje používané v rastlinnej výrobe).Absolvent má možnosť získať zváračské oprávnenie platné i v krajinách EÚ.Objavte možnosti, ktoré ponúka Stredná odborná škola agrotechnická v Topoľčanoch. Staňte sa súčasťou vzdelávacej komunity a vykročte k budúcnosti plnej možností. Pripojte sa k nám a začnite svoju cestu k úspechu ešte dnes!Informačný servis