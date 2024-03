Putin označil smrť Navaľného za smutnú udalosť, údajne bol pripravený ho vymeniť

Putin mal podmienku

Rozhovory o výmene boli v záverečnej fáze

18.3.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin označil smrť lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného v odľahlej arktickej trestaneckej kolónii za „smutnú udalosť" a tvrdil, že bol pripravený ho vymeniť.„Čo sa týka pána Navaľného. Áno, zomrel, je to vždy smutná udalosť. No, mali sme aj iné prípady, keď ľudia zomreli vo väzení. Nestalo sa to v Spojených štátoch? Stalo sa to mnohokrát," poukázal Putin na iné krajiny v snahe zakryť dianie v Rusku.Navaľnyj zomrel v piatok 16. februára v trestaneckej kolónii, kde ho držali na základe politicky motivovaných odsúdení. Podľa jeho manželky Julije ho zabili na rozkaz Putina, ktorého nazvala „krvavým mafiánom".Putin tvrdí, že niekoľko dní pred smrťou Navaľného mu niektorí ľudia povedali, že existuje nápad vymeniť Navaľného za osoby uväznené v západných krajinách.„Môžete mi veriť alebo nie, ale skôr, ako osoba, ktorá so mnou hovorila, dokončila vetu, povedal som: 'Súhlasím. Len pod jednou podmienkou: Vymeníme ho, aby sa viac nevrátil. Nech tam zostane.' Ale bohužiaľ, stalo sa to, čo sa stalo."Šéfka správnej rady Navaľného protikorupčnej nadácie Maria Pevčichová krátko po smrti protikurupčného aktivistu povedala, že ho zabili, pretože sa mal dostať na slobodu v rámci medzinárodnej výmeny väzňov.Povedala, že rozhovory o výmene boli v záverečnej fáze a poznamenala, že Navaľnyj bol o deň neskôr zabitý, pretože Putin nedokázal zniesť myšlienku, že by mohol byť na slobode.