|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 22.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Móric
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. septembra 2025
Motocyklista narazil do osobného auta, po prevoze do nemocnice zraneniam podľahol – FOTO
K tragickej nehode, pri ktorej zahynul motorkár, prišlo v nedeľu 21. septembra popoludní na ceste I/9 medzi obcami Horné Vestenice a Dolné Vestenice v okrese Prievidza. Ako informovala trenčianska krajská ...
Zdieľať
22.9.2025 (SITA.sk) - K tragickej nehode, pri ktorej zahynul motorkár, prišlo v nedeľu 21. septembra popoludní na ceste I/9 medzi obcami Horné Vestenice a Dolné Vestenice v okrese Prievidza.
Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, 52-ročný vodič motocykla značky Honda narazil z doposiaľ nezistených príčin do zadnej časti pred ním idúceho osobného vozidla Škoda Fabia Kombi. Vodič motocykla utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol, informuje polícia.
Vodič osobného vozidla, 80-ročný muž, a jeho 83-ročná spolujazdkyňa utrpeli pri zrážke zranenia, no nachádzajú sa mimo ohrozenia života. U vodiča auta bola vykonaná dychová skúška na alkohol s negatívnym výsledkom, u vodiča motocykla bola nariadená súdnolekárska pitva, ktorá má okrem iného zistiť prítomnosť alkoholu alebo iných návykových látok.
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Prievidza začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. „Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla polícia.
Zdroj: SITA.sk - Motocyklista narazil do osobného auta, po prevoze do nemocnice zraneniam podľahol – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, 52-ročný vodič motocykla značky Honda narazil z doposiaľ nezistených príčin do zadnej časti pred ním idúceho osobného vozidla Škoda Fabia Kombi. Vodič motocykla utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol, informuje polícia.
Vodič osobného vozidla, 80-ročný muž, a jeho 83-ročná spolujazdkyňa utrpeli pri zrážke zranenia, no nachádzajú sa mimo ohrozenia života. U vodiča auta bola vykonaná dychová skúška na alkohol s negatívnym výsledkom, u vodiča motocykla bola nariadená súdnolekárska pitva, ktorá má okrem iného zistiť prítomnosť alkoholu alebo iných návykových látok.
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Prievidza začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. „Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla polícia.
Zdroj: SITA.sk - Motocyklista narazil do osobného auta, po prevoze do nemocnice zraneniam podľahol – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Moskva podľa ruského zbeha plánuje pred Vianocami obmedzený útok na Poľsko
Moskva podľa ruského zbeha plánuje pred Vianocami obmedzený útok na Poľsko
<< predchádzajúci článok
Spoločnosť ZKW Krušovce bude namiesto prepúšťania prijímať nových zamestnancov, informoval minister Tomáš
Spoločnosť ZKW Krušovce bude namiesto prepúšťania prijímať nových zamestnancov, informoval minister Tomáš