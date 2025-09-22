Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 22.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Móric
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

22. septembra 2025

Spoločnosť ZKW Krušovce bude namiesto prepúšťania prijímať nových zamestnancov, informoval minister Tomáš


Tagy: Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Predseda Progresívneho Slovenska prepúšťanie zamestnancov

Spoločnosť ZKW Krušovce nakoniec neplánuje hromadné prepúšťanie, ako to pôvodne plánovala. Ako informoval minister práce Erik ...



Zdieľať
6631e117342f9962786663 676x451 22.9.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť ZKW Krušovce nakoniec neplánuje hromadné prepúšťanie, ako to pôvodne plánovala. Ako informoval minister práce Erik Tomáš, fabrika plánuje do konca roka prijať 150 až 200 nových zamestnancov.


Naďalej sa tešíme z historicky najnižšej nezamestnanosti na Slovensku,“ uviedol minister Tomáš. V máji tohto roku opozícia na čele s Progresívnym Slovenskom informovala, že spoločnosť ZKW Krušovce plánuje hromadné prepúšťanie. Dôvodom mali byť kroky vlády, najmä čo sa týka konsolidácie verejných financií.

Najmä tá zbabraná konsolidácia je súčasťou toho problému a súčasťou toho, prečo na Slovensku nielen táto fabrika ale aj iné dnes prepúšťajú a ľudia prichádzajú o zamestnanie,“ povedal vtedy šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Už vtedy minister Tomáš a samotná fabrika reagovali, že hromadné prepúšťanie je pre nedostatok objednávok. „Napokon sa žiadne hromadné prepúšťanie v tejto fabrike nekoná,“ konštatoval Tomáš.


Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť ZKW Krušovce bude namiesto prepúšťania prijímať nových zamestnancov, informoval minister Tomáš © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Predseda Progresívneho Slovenska prepúšťanie zamestnancov
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Motocyklista narazil do osobného auta, po prevoze do nemocnice zraneniam podľahol – FOTO
<< predchádzajúci článok
Kyjev pod svoju kontrolu opäť získal ďalšie územie v Doneckej oblasti

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 