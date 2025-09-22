|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 22.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Móric
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. septembra 2025
Spoločnosť ZKW Krušovce bude namiesto prepúšťania prijímať nových zamestnancov, informoval minister Tomáš
Tagy: Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Predseda Progresívneho Slovenska prepúšťanie zamestnancov
Spoločnosť ZKW Krušovce nakoniec neplánuje hromadné prepúšťanie, ako to pôvodne plánovala. Ako informoval minister práce Erik ...
Zdieľať
22.9.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť ZKW Krušovce nakoniec neplánuje hromadné prepúšťanie, ako to pôvodne plánovala. Ako informoval minister práce Erik Tomáš, fabrika plánuje do konca roka prijať 150 až 200 nových zamestnancov.
„Naďalej sa tešíme z historicky najnižšej nezamestnanosti na Slovensku,“ uviedol minister Tomáš. V máji tohto roku opozícia na čele s Progresívnym Slovenskom informovala, že spoločnosť ZKW Krušovce plánuje hromadné prepúšťanie. Dôvodom mali byť kroky vlády, najmä čo sa týka konsolidácie verejných financií.
„Najmä tá zbabraná konsolidácia je súčasťou toho problému a súčasťou toho, prečo na Slovensku nielen táto fabrika ale aj iné dnes prepúšťajú a ľudia prichádzajú o zamestnanie,“ povedal vtedy šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
Už vtedy minister Tomáš a samotná fabrika reagovali, že hromadné prepúšťanie je pre nedostatok objednávok. „Napokon sa žiadne hromadné prepúšťanie v tejto fabrike nekoná,“ konštatoval Tomáš.
Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť ZKW Krušovce bude namiesto prepúšťania prijímať nových zamestnancov, informoval minister Tomáš © SITA Všetky práva vyhradené.
„Naďalej sa tešíme z historicky najnižšej nezamestnanosti na Slovensku,“ uviedol minister Tomáš. V máji tohto roku opozícia na čele s Progresívnym Slovenskom informovala, že spoločnosť ZKW Krušovce plánuje hromadné prepúšťanie. Dôvodom mali byť kroky vlády, najmä čo sa týka konsolidácie verejných financií.
„Najmä tá zbabraná konsolidácia je súčasťou toho problému a súčasťou toho, prečo na Slovensku nielen táto fabrika ale aj iné dnes prepúšťajú a ľudia prichádzajú o zamestnanie,“ povedal vtedy šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
Už vtedy minister Tomáš a samotná fabrika reagovali, že hromadné prepúšťanie je pre nedostatok objednávok. „Napokon sa žiadne hromadné prepúšťanie v tejto fabrike nekoná,“ konštatoval Tomáš.
Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť ZKW Krušovce bude namiesto prepúšťania prijímať nových zamestnancov, informoval minister Tomáš © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Predseda Progresívneho Slovenska prepúšťanie zamestnancov
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Motocyklista narazil do osobného auta, po prevoze do nemocnice zraneniam podľahol – FOTO
Motocyklista narazil do osobného auta, po prevoze do nemocnice zraneniam podľahol – FOTO
<< predchádzajúci článok
Kyjev pod svoju kontrolu opäť získal ďalšie územie v Doneckej oblasti
Kyjev pod svoju kontrolu opäť získal ďalšie územie v Doneckej oblasti