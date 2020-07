Motocyklista prešiel v zákrute do protismeru, zrážka s autom ho stála život (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.7.2020 (Webnoviny.sk) - Motocyklista v okrese Pezinok prešiel do protismeru, zrážka s autom ho stála život. O utorkovej tragickej dopravnej nehode informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti."Po zrážke osobného vozidla s motocyklom medzi obcami Ružindol a Budmerice vyhasol život 33-ročného motorkára," uvádza polícia a dodáva, že podľa informácií z miesta dopravnej nehody prechádzal motorkár na Honde v smere do obce Budmerice."Pri prejazde pravotočivou zákrutou z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde došlo k stretu s autom zn. Ford Focus," doplnila polícia. Motorkár pri dopravnej nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.Polícia zároveň apeluje na motorkárov, aby sa na cestách správali zodpovedne, jazdili predvídavo, boli obozretní pri predbiehaní a dodržiavali bezpečný odstup od áut. "Pri strete s vozidlom je motorkár na rozdiel od vodiča v aute nechránený. Dopravné nehody motocyklistov mávajú následky na zdraví a na životoch," uzavrela polícia.