Motocyklista pri predbiehaní prešiel do protismeru, náraz do zábradlia neprežil (foto)

8.7.2024 (SITA.sk) - Záchranné zložky zasahovali cez víkend pri dopravnej nehode , ktorá sa stala na ceste III/1567 v obci Preseľany nad Ipľom v Levickom okrese. Napriek snahe už 37-ročnému motocyklistovi pomôcť nedokázali.„Vodič motocykla Kawasaki Ninja ZX 600 pravdepodobne predchádzal vozidlo Škoda Octavia a v mierne pravotočivej zákrute po vjazde do obce neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, prešiel do protismeru a narazil do zábradlia. Pri dopravnej nehode, žiaľ, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol,“ informovala o nehode nitrianska polícia Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania levickej dopravnej polície.