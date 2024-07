Nenechajte sa zlákať na hru stavania hrádzí proti progresivizmu a liberalizmu, žiada Hlina KDH (video)

Fico zneužil odkaz solúnskych bratov

Koalícia rieši len svoje stoličky

8.7.2024 (SITA.sk) - Poslanec parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Alojz Hlina poprosil Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) , ktorého predsedom kedysi bol, aby sa nedalo zlákať na hru „stavania hrádzí proti progresivizmu a liberalizmu“.Uviedol to na tlačovej besede v súvislosti s prejavom predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) na Devíne pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda . Hlina sa vyjadril, že bol zdesený z toho, čo tam odznelo.„Nedajte sa prosím Vás natiahnuť na túto hru. Je veľmi nefér, brutálne nečestná, neférová,“ obrátil sa na KDH. Dodal, že má obavy z toho, že „niekto na tú hru aj pristúpi“. Hlina zdôraznil, že ak by premiér chcel vystavať hrádzu proti progresivizmu a liberalizmu, ktorú v prejave spomenul, bude potrebovať niekoho z opozície.Fico podľa Hlinovho názoru zneužil odkaz solúnskych bratov aj kresťanstvo. „Predtým ho (kresťanstvo) nepotreboval. Teraz ho potrebuje, teraz sa ho chytá, nedá si ho vyrvať z rúk. Potrebuje ho pre jeho záujmy, ktoré presadzuje,“ tvrdí.Hlina sa domnieva, že táto hrádza by sa mohla transformovať do zmeny volebného zákona (minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlasu prednedávnom predstavil ideu zmeny volebnéhop zákona, tá je spomenutá i v programovom vyhlásení vlády - pozn. SITA).Predseda SaS Branislav Gröhling dodal, že sme v situácii, v ktorej nie sú obsadené viaceré dôležité posty, napríklad pozícia predsedu Národnej rady SR.„Vo vnútri sa hádajú, dohadujú sa, berú si dovolenku na to, aby sa neviem akým spôsobom dohodli, že kto bude predseda národnej rady. Veď majú podpísanú koaličnú dohodu,“ zdôraznil šéf liberálov. Tej by sa podľa neho mali držať.Podľa Gröhlingovho názoru to poukazuje na stav koalície, ktorá podľa neho rieši iba sama seba a svoje stoličky. Uviedol, že koalícia sa pri nástupe zaviazala, že nebude otvárať kultúrno-etické otázky a rozdeľovať spoločnosť. Pripojil sa k Hlinovi a tiež apeloval na kresťanov, aj tých v parlmente, aby „nenaskočili na túto hru“.Fico v prejave apeloval na postavenie hrádze proti progresívnym a liberálnym ideológiám, ktoré sa podľa neho šíria ako rakovina. „Sú to ideológie, ktoré poškodzujú túto krajinu a vznikli predvčerom,“ vyjadril sa v piatok na Devíne.