Motocyklový amatér Cherpin podľahol zraneniam, je prvou obeťou Rely Dakar 2021

15.1.2021 (Webnoviny.sk) - Francúzsky motocyklista Pierre Cherpin sa stal oficiálne prvou obeťou Rely Dakar 2021. Cherpin zomrel štyri dni po svojej vážnej nehode v rámci 7. etapy v Saudskej Arábii.Mal 52 rokov a osudnou sa mu stala štvrtá účasť na Dakare. Pred nešťastnou udalosťou mu v celkovom poradí súťaže motocyklov patrilo 77. miesto.Cherpin vo vysokej rýchlosti utrpel vážne poranenia hlavy so stratou vedomia a vrtuľníkom ho previezli do nemocnice. Mal aj poranené pľúca a zlomené rebrá."Po nevyhnutnom neurochirurgickom zákroku v Jeddah National Hospital v meste Sakaka ho uviedli do umelého spánku, ale neskôr neprežil letecký presun do francúzskeho Lille. Česť jeho pamiatke," napísali organizátori v tlačovej správe.Cherpin sa prvýkrát objavil medzi účastníkmi Dakaru v roku 2009, keď sa súťažilo v Južnej Amerike. Prihlásil sa do súťaže motocyklov bez asistencie a to isté si zopakoval v roku 2012. O ďalšie tri roky neskôr bol opäť súčasťou púštneho dobrodružstva v Južnej Amerike, ale vtedy pre poruchu motora nedošiel so cieľa.Aj v roku 2021 sa prihlásil do rovnakej kategórie známej aj ako "Original by Motul", lebo ho hnala zvedavosť z objavenia nového kontinentu. Rely Dakar sa posledné dva roky jazdí v Saudskej Arábii a tam sa napokon naplnil jeho smutný osud.Cherpin sám seba charakterizoval ako podnikateľa a vášnivého nadšenca plachtenia a motoriek. Jeho zámerom na Dakare nebol boj o celkové poradie, chcel len zažiť niečo nové a dobrodružné."Som amatér. Nechcem vyhrávať, iba hľadám dobrodružstvo a rád objavujem nové krajiny. Jazda na motorke je vášeň, počas ktorej spoznávame sami seba," komentoval Cherpin svoju účasť na Rely Dakar 2021 ešte pred pretekmi.Všetci účastníci pretekov vyjadrili počas piatkovej poslednej etapy sústrasť pozostalým.