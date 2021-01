Vlhová ešte obrovský slalom v tejto sezóne nevyhrala, pokúsi sa to však zmeniť v Kranjskej Gore

Tréner Magoni naznačil nespokojnosť

Vlhová trénovala v Tarvisiu





Jednotlivé kolá obrovského slalomu žien v Kranjskej Gore sa v sobotu uskutočnia od 11.00 h a 14.00 h, v nedeľu od 9.15 h a 12.15 h.



Očakáva sa slnečné počasie, výrazne mínusové teploty a ľadová trať.



15.1.2021 - Petra Vlhová vyhrala v tejto sezóne štyri preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní, ale ani raz to nebolo v obrovskom slalome. Túto štatistiku sa pokúsi zmeniť počas najbližšieho víkendu v slovinskej Kranjskej Gore, kde budú na programe štvrtý a piaty ženský obrovský slalom sezóny 2020/2021.Dvadsaťpäťročná Liptáčka je pred nimi líderkou celkového poradia SP, ale v hodnotení obrovského slalomu je až na šiestom mieste. Za obhajkyňou malého glóbusu Taliankou Federicou Brignoneovou zaostáva o 85 bodov.Tréner Livio Magoni v nedávnom rozhovore pre RTVS svoju zverenkyňu pochválil za slalomové výsledky z tejto zimy, ale v súvislosti s obrovským slalomom naznačil nespokojnosť.Magoni dlhodobo tvrdí, že Vlhová je schopná víťaziť aj v obrovskom slalome tak často ako v slalome. Naznačujú to jej tréningové parametre a tiež titul majsterky sveta v tejto disciplíne."Neviem, prečo v obrovskom slalome zatiaľ nevíťazí a nemá dostatočné sebavedomie. Z konkurentiek je rovnako silná iba Talianka Marta Bassinová," myslí si Magoni.Kranjska Gora ako už tradične v posledných rokoch zaskakuje za Maribor, kde usporiadanie pretekov SP znemožňuje výrazne teplejšie počasie na mieste s nižšou nadmorskou výškou.Vlani sa v Kranjskej Gore konal slalom a obrovský slalom a Vlhová z takmer domáceho prostredia v hľadisku a skvelej formy vyťažila skoro maximum - v obrovskom slalome bola druhá a slalom vyhrala.Teraz pôjde do dvojice pretekov opäť bez účasti fanúšikov aj s ambíciou odčiniť "až" štvrté miesto z nedávneho večerného slalomu vo Flachau."Vlhová sa určite pokúsi vylepšiť svoje umiestnenie z Flachau. Trénovala v Tarvisiu na rovnakom kopci ako Švajčiarka Gutová-Behramiová a Slovinka Hrovatová. Obrovské slalomy v Kranjskej Gore budú nesmierne dôležité aj preto, že už o mesiac bude Vlhová v talianskej Cortine obhajovať titul majsterky sveta v tejto disciplíne. A vo Svetovom pohári zasa Slovenka bude čeliť útokom Shiffrinovej a Gisinovej. Medzi adeptkami na víťazstvo budú aj Talianky Brignoneová a Basinová," napísal taliansky portál NeveItalia.