Motoristom má stačiť na preukázanie poistenia auta už len zelená karta

Bratislava 7. septembra (TASR) - Motoristi by po novom mohli pri sebe nosiť menej dokladov o poistení vozidla. Na preukázanie povinného zmluvného poistenia (PZP) má stačiť už len zelená karta. Parlamentný finančný výbor tento týždeň odobril pozmeňujúci návrh Igora Federiča (Smer-SD) k novele zákona o Exportno - importnej banke, ktorý má túto novinku zaviesť. Novela je v parlamente v druhom čítaní a bude sa ňou zaoberať na nadchádzajúcej schôdzi.Biela karta je doklad o poistení vozidla, ktorý potvrdzuje platnosť PZP. Je vydávaná poisťovňou a každý poistenec je povinný ju mať pri sebe počas prevádzky motorového vozidla. Je však platná len na území Slovenska. Zelená karta má na rozdiel od tej prvej medzinárodnú platnosť a jej farba, forma a štruktúra je štandardizovaná v rámci krajín patriacich do Systému zelenej karty. "," zdôvodnil Federič.Štátna tajomníčka rezortu financií Dana Meager v súvislosti s nepriamou novelizáciou uviedla, že táto zmena nemení systém PZP ako taký. "," vysvetlila Meager.Poisťovne zrušenie bielej karty vítajú. "," priblížila pre TASR generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Jozefína Žáková. Podľa jej slov asociácia od začiatku považovala za rozumné, aby zelená karta, ako potvrdenie o existencii poistenia, bola akceptovaná aj na území Slovenska. "," dodala Žáková.Pozmeňujúcim návrhom Federiča sa majú uskutočniť aj ďalšie zmeny, ktoré výbor odporúča parlamentu schváliť. "," doplnil Federič. Okrem toho sa do legislatívy preberie aj akceptácia dohody medzi Európskou úniou a USA o tzv. prudenciálnych opatreniach v oblasti poistenia. "," dodal Federič.