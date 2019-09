Národný ústav detských chorôb varuje pred otravou alkoholom u mladých

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) - Otravy alkoholom u mladistvých sú problémom aj na začiatku školského roka. Upozornil na to Národný ústav detských chorôb (NÚDCH).," varujú odborníci.Nárast sledujú lekári aj pred koncom školského roka, kedy sa deti už menej učia a viac času trávia mimo školy aj domova. "" priblížila hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.Čo sa týka veku, ide najmä o deti vo veku 15 rokov a staršie. Pomer chlapcov a dievčat je podľa Kamenickej vyrovnaný. "" doplnila.Lekári poukázali aj na to, že pri intoxikácii alkoholom hrozia poruchy vedomia a z toho vyplývajúce zdravotné riziká, akými sú vdýchnutie žalúdočného obsahu do pľúc s rizikom udusenia, podchladenie, rozvrat vnútorného prostredia a v neposlednom rade aj zvýšené riziko úrazov.