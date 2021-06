Motorkár narazil do protiidúceho Audi a následne do stromu, zraneniam na mieste podľahol (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.6.2021 (Webnoviny.sk) - Život mladého motocyklistu si vyžiadala nedeľňajšia dopravná nehoda v okrese Vranov nad Topľou. Ako informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, 34-ročný motocyklista viedol motocykel Honda v smere od obce Dlhé Klčovo.Na križovatke s cestou I/18 odbočil vľavo na Vranov nad Topľou a približne po 50 metroch narazil do protiidúceho Audi a následne do stromu. Motocyklista utrpel zranenie nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol. Okolnosti tragickej nehody polícia preveruje.