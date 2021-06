Česko a Rakúsko sú pre Slovensko viac ako len susedia, podľa Klusa nás spájajú viaceré aspekty

Spoločné historické spojivo

Pandémia ukázala význam S3

21.6.2021 (Webnoviny.sk) - Úspech slovenskej zahraničnej politiky do veľkej miery závisí aj od kvality vzťahov so susedmi. Česko a Rakúsko sú ale pre Slovensko podľa štátneho tajomníka rezortu diplomacie Martina Klusa (SaS) viac než len susedia.Klus to povedal počas stretnutia s generálnym tajomníkom Spolkového ministerstva pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky Petrom Launskym-Tieffenthalom a námestníkom ministra zahraničných vecí Českej republiky pre riadenie európskej sekcie Alešom Chmelařom, ktoré sa uskutočnilo v dolnorakúskom meste Mautern an der Donau v nedeľu 20. júna. V tlačovej správe o tom informuje Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR „Popri geografickej blízkosti nás spájajú silné historické, ekonomické či medziľudské vzťahy, ako aj veľmi podobné postoje k množstvu aktuálnych otázok európskej či medzinárodnej politiky. Túto devízu dnes môžeme rozvíjať jednak pod strechou nášho spoločného domu, ktorým je Európska únia, ale tiež v rámci úspešného Slavkovského formátu,“ povedal Klus.Rokovanie národných koordinátorov spolupráce v Slavkovskom formáte (S3) sa uskutočnilo pri príležitosti symbolického ukončenia ročného predsedníctva Rakúska v tomto formáte, ktorý je od roku 2017 úspešnou platformou efektívnej a flexibilnej regionálnej spolupráce trojice susediacich krajín – Rakúska, Česka a Slovenska.Partneri zhodnotili doterajšie spoločné aktivity S3 a vytýčili smer pre ďalšie pokračovanie regionálnej spolupráce počas nadchádzajúceho českého predsedníctva.Podľa štátneho tajomníka sa práve pandémia stala záťažovým testom zmyslu a kvality regionálnej spolupráce, či už v rámci solidarity pri repatriáciách občanov Slovenska zo zahraničia, alebo pri operatívnej koordinácii pri cezhraničnej mobilite. „Som rád, že s oboma mojimi kolegami môžeme konštatovať, že sme v tejto skúške obstáli úspešne,“ uzavrel Klus.